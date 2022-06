Usina da Paz Bengui, em Belém, completa um mês com mais de 7.500 mil atendimentos

Há um mês em funcionamento, no bairro do Bengui, em Belém, a Usina da Paz já movimenta a vida dos moradores. “Sinto que eles estão gostando, que estão se comportando, estão aprendendo a ter disciplina. Estou vendo a diferença no comportamento deles e eles estão gostando”, conta a dona de casa, Raquel Araújo sobre os dois filhos, referindo-se à chegada do complexo multifuncional na comunidade. Ela adquiriu o hábito de levar os filhos para brincar no parquinho após a saída da escola. Eles também praticam karatê no espaço.

Raquel também relata que o projeto chegou em em boa hora. “Porque a gente não encontrava tantas opções de cursos, tinha que pagar, tinha que ir para longe. Assim é ótimo, o Bengui tava precisando, a gente via muitas crianças na rua, hoje a gente pode contar com isso, tudo de graça eu acho ótimo, porque pra pagar nem sempre a gente tem como.”

De acordo com a gerente-geral da Usina da Paz Bengui, Juliana Chaves, a relação entre o complexo comunitário e a comunidade tem sido de reciprocidade. “A gente tem sido muito procurado, não só pelos cursos, que oferecemos, mas também para acolher os projetos da comunidade. Tínhamos várias escolinhas de futebol que aconteciam de maneira aleatória, sem um horário certo, que agora já tem um lugar de acolhida, a gente tem um time de vôlei de jovens que treinam com a gente, temos mestre de capoeira vindo dar aula. A gente sente essa acolhida recíproca, eu vejo nós abraçando eles e ele nos abraçando também. Claro que existe um período de adaptação, mas a gente vê as pessoas vindo, as crianças vêm brincar no parque, virou um ponto turístico no Bengui”. Ainda segundo Juliana, por dia, o espaço é procurado por cerca de mil pessoas de dentro e fora do bairro em busca de algum tipo de serviço.

O complexo comunitário foi entregue no dia 4 de maio com o funcionamento iniciando logo no dia seguinte. A população usufrui de dois prédios principais que ofertam diversos cursos, oficinas e atendimento ao público, além de um complexo poliesportivo, campo de futebol, piscina semiolímpica, playground, área viveiro, compostagem e horta, academia ao ar livre e estacionamento. Ao todo são ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado e que, juntos, só no primeiro mês de funcionamento do complexo, somam 7.690 atendimentos realizados.

A Usina da Paz é mais um resultado do programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), que se destaca como um modelo de política pública articulado e inovador no Brasil, buscando a redução da violência por meio da transformação social, tendo como diferenciais ações integradas de secretarias estaduais e órgãos parceiros.

A UsiPaz fica no Bengui, mas também acolhe quem chega de outros bairros como a dona Maria Ferreira. A dona de casa mora no Tapanã, há aproximadamente sete quilômetros do Bengola (como é carinhosamente chamado pela população), e estava necessitando de atendimento médico. “Já é a segunda vez que venho, já me consultei, fiz exames, vou receber o resultado amanhã e já vou voltar de novo para consultar. É muito importante esse espaço, se não tivesse isso aqui eu ia ter que pagar muito caro, porque eu tenho problema de gordura no fígado e tenho que fazer todo mês uma ultrassom e é caro”.

Protegida com a máscara e sorrindo com os olhos, a idosa aproveita a conversa para fazer um pedido. “A Usina está de parabéns, agora eu quero uma lá no Tapanã, seria melhor ainda”, disse dona Maria Ferreira.

“Essa é a missão do nosso trabalho, devolver a segurança e autoestima às comunidades do Estado. As Usinas foram pensadas justamente para que a população se sinta capaz, apoiada e incentivada a crescer, a ter seus próprios protagonistas. Assim como no Icuí, Cabanagem, Marituba e Parauapebas, lugares onde já contam os serviços das UsiPaz, e Cananã dos Carajás que está recebendo hoje seu complexo, o Bengui também é um bairro de gente talentosa, que só precisa de oportunidades e é o que estamos levando por meio das atividades que são realizadas dentro desse espaço multifuncional que são as Usinas da Paz. Esse primeiro mês dos nossos serviços no Benguí é só o início de uma transformação ainda maior na vida dessas pessoas,” afirma o titular da Seac, Ricardo Balestreri.

A Usina da Paz Bengui funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h. Para inscrições em cursos e oficinas e agendamento de atendimento médico é necessário ir até à recepção do espaço, com originais e cópias dos principais documentos como RG, CPF, Certidão de Nascimento e comprovante de residência e verificar as atividades disponíveis.

Por Raiana Coelho (SEAC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim