Usina da Paz Cabanagem comemora um mês de funcionamento transformando vidas de moradores

O autônomo Antônio Carneiro, de 48 anos, era só alegria. Ele foi um dos participantes do curso de Hambúrguer e Embutidos, que finalizou esta semana, realizado pela sala de Gastronomia da Usina da Paz Cabanagem, em Belém.

“Vi nos olhos a dedicação de cada um e a vontade de aprender para depois empreender. O que vamos receber não é somente um certificado e sim a certeza que adquirimos novos conhecimentos e temos que nos esforçar para continuar aprendendo sempre, oferecendo o melhor de nós. O conhecimento é bom, em qualquer momento, aprender é viver. Nos reciclar é nos reinventar e transmitir e o legado que deixamos para aqueles que amamos. Obrigado, Usina da paz, aqui tem estrutura, aqui se aprende e aqui se faz”, disse Antônio.

Esse é um dos relatos dos moradores da Cabanagem que, após a implantação da Usina da Paz, do Governo do Estado, no dia 12 de janeiro deste ano, aspiram também a novas possibilidades de se recolocar no mercado de trabalho.

É o caso do autônomo Evaldo dos Anjos Silva, de 36 anos, que está fazendo os cursos de Informática e o de impressão 3D. “A Usina está nos proporcionando a esperança de mudar de vida, principalmente na área profissional porque está oferecendo muitos cursos e qualificações. Esses dois cursos que eu estou fazendo agora, não tinha condições financeiras de pagar, mas aqui estamos tendo a oportunidade de nos profissionalizarmos de graça’’, disse.

Evaldo disse também que pretende se inscrever em outras atividades oferecidas pela Usina da Paz. “Além dos cursos de informática e impressão 3D, também pretendo fazer, em breve, os de Robótica e de Gastronomia. O meu objetivo é me especializar em várias áreas porque quanto mais qualificação eu tiver, maiores são as chances de conseguir um emprego”, concluiu o morador.

Atendimentos

A UsiPaz Cabanagem comemora, neste sábado (12), um mês de funcionamento e já contabiliza 17.380 atendimentos nesse período. O complexo comunitário é coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e executado por mais de 20 órgãos estaduais e instituições parceiras, sendo uma extensão física do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), que já atuava no bairro, levando diversas ações de cidadania, segurança, saúde, esporte e lazer.

“Esta é a nossa segunda unidade entregue a população, já temos uma em funcionamento no Icuí-Guajará, em Ananindeua, desde outubro do ano passado, e agora esta em Belém que já está gerando diversas atividades e serviços essenciais, como saúde, emissão de documentos, orientações jurídicas. Estamos muito felizes com esse processo, o resultado não representa apenas números, são vidas sendo transformadas, garantindo novas oportunidades e novos olhares desses moradores”, informou o titular da Seac, Ricardo Balestreri.

Reconhecimento

Moradora da Cabanagem há quase 50 anos, Ana Cleia Simões já conhecia os serviços do TerPaz desde que foi implantado no território. ‘’Eu já utilizei diversos serviços que são disponibilizados pelo programa TerPaz e aqui na Usina não está sendo diferente, além disso, boa parte da minha família também está usando os serviços. Eu estou praticando atividade física, o meu filho de 16 anos já conseguiu tirar o RG e a 2a via da certidão de nascimento, ele também vai fazer o curso de informática e natação”, contou a moradora.

O sentimento de Ana Cleia é de gratidão. “Eu estou muito feliz e grata porque eu não tinha condições financeiras de proporcionar isso para o meu filho. Inclusive já trouxe a minha mãe, de 73 anos, para trocar o RG e ela aproveitou e se inscreveu na hidroginástica. Olha só que maravilha”, finalizou.

Para o aposentado José do Nascimento, de 57 anos, o TerPaz trouxe a garantia de direitos e cidadania aos moradores. “Aqui no bairro tudo era muito difícil porque sempre tínhamos que nos deslocar para o centro para conseguir tirar algum documento, mas com a chegada do TerPaz, e agora com a Usina funcionando, é tudo muito prático, e o melhor, fica bem próximo de onde moro. Eu tirei a segunda via da minha certidão de nascimento, futuramente pretendo usar outros serviços como atendimento médico, odontológico e também praticar outras atividades junto com os meus filhos’’

Serviços

A Usina da Paz promove diversas atividades voltadas para o público em geral. São ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e duas bibliotecas, adulto e infantil. Além disso, é disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os usuários da Usina da Paz.

O complexo funciona, agora com novo horário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 14h.

Por Paulo Garcia (SEAC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim