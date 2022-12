Usina da Paz Cabanagem, em Belém, promove lançamento do livro de contos de terror e curta-metragem

Na tarde desta quarta-feira (30), foi realizado no teatro da Usina da Paz Cabanagem, em Belém, o lançamento do livro de contos de terror e curtas-metragens, chamado “Nem Te Conto’s”, um projeto idealizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).

A obra foi produzida pelos alunos da Escola Estadual Professora Santana Marques, com orientação da professora e organizadora do projeto, Roseni Sales. “O projeto foi realizado pelos próprios alunos que, durante o mês de novembro, nós trabalhamos a escrita, o design do livro, além da linguagem audiovisual”, acrescentou a educadora.

Além disso, o projeto visa auxiliar os alunos que estão integrados ao Novo Ensino Médio. A vice-diretora da escola, Sheila Veiga, explicou a importância do projeto. “Essa proposta pretende trabalhar a parte de linguagem e suas tecnologias, já que a maioria dos alunos tem muita dificuldade nessa área. Então, ver eles incentivados a escrever, já auxilia na preparação para o Enem, por exemplo”.

O estudante Rafael Lobato, do 1º ano, que dirigiu e editou os dois curtas-metragens, intitulados Ouça 1 e Ouça 2, exibidos no evento, explicou que o processo criativo da produção audiovisual serviu para melhorar a rotina de estudos. “Por conta das aulas estarem sendo muito repetitivas, usar um pouco da prática, desse processo do audiovisual, ajudou a aflorar nossa criatividade e despertar dons que a gente nem conhecia”, explicou o aluno.

Já a aluna Ester Alves, autora do conto “Olhos Azuis” e atriz no curta-metragem estava presente no evento e estava bastante feliz com o lançamento. “Me inspirei nos autores que a UsiPaz trouxe no mês passado e me senti incentivada”, contou.

No final do mês passado, os autores paraenses Walcyr Monteiro e Preto Michel Monteiro, estiveram presente na Contação de Histórias de Terror, que fez parte da programação de Halloween, promovida pela Usina.

A Coordenadora Geral da UsiPaz Cabanagem, Ivanilda Vieira, falou da importância do evento para a comunidade local. “Essa atividade incentivou os alunos do bairro a quererem escrever mais, pois os autores paraenses deram várias dicas de como produzir histórias criativas e hoje estão aqui, sendo prestigiados pelos seus esforços”, acrescentou Ivanilda.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra