Usina da Paz Cabanagem vai realizar a primeira turma das Oficinas do projeto “Cena de Paz”

Neste sábado (5) a Usina da Paz, Cabanagem, localizada em Belém, vai dar início a primeira turma das oficinas do projeto “Cena de Paz”, no complexo comunitário integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz) do Governo do Estado.

A ação vai acontecer das 8h ás 18h por meio da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa). O objetivo é levar conteúdos diversos de comunicação onde os participantes vão ter a oportunidade de aprender técnicas para o desenvolvimento de produtos audiovisual e rádio, e noções de utilização de câmera, web e edição.

A Usina realiza diversas atividades voltadas para o ´público em geral. São ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

O local oferece espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. Também é disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os usuários da Usina da Paz.

Foto: NUCOM/SEAC