Usina da Paz de Belém disponibiliza espaço para ensaios de quadrilhas juninas

Nesta sexta-feira (14), a Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém, inicia as inscrições de grupos de quadrilhas juninas que tenham o interesse de ensaiar nas dependências do complexo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente na recepção da UsiPaz.

O coordenador de cultura da Usina da Paz Jurunas/Condor, Michel Amorim, a chamada é para que as quadrilhas existentes nas comunidades possam ocupar o complexo. “Essa chamada já é a construção da quadra junina dentro da UsiPaz Jurunas/Condor. Nossa proposta é que as quadrilhas que virão para ocupar o espaço, também possam compor a quadra junina da própria usina”, explica Michel.

A Usina da Paz Jurunas/Condor é um dos complexos multiculturais das UsiPaz criadas pelo Governo do Estado, coordenadas pela Secretaria de Cidadania (Seac). Inaugurada em outubro de 2022, a UsiPaz Jurunas/Condor vem fortalecendo os processos criativos e culturais da comunidade onde está inserida.

“Nós queremos que as Usinas da Paz também sejam a casa das pessoas. Cada uma delas é para ser ocupada por quem vive dentro da comunidade. Esse é um dos nossos objetivos também”, enfatiza o Secretário de Cidadania, Igor Normando.

Serviço

Chamada para ensaios de grupos de quadrilha junina na Usina da Paz Jurunas/Condor

Inscrições: A partir de 14 de abril, na recepção da UsiPaz

Local: Travessa Quintino Bocaiúva, entre a avenida Bernardo Sayão e a travessa Honório José dos Santos, S/N, em frente à UPA do Jurunas.

Todas as inscrições são gratuitas. Grupos de qualquer bairro podem se inscrever.

Foto: Janine Moraes/MinC/Flickr