Usina da Paz do Guamá acolhe famílias desabrigadas em incêndio

A partir desde domingo (12), as sete pessoas desabrigadas no incêndio da Passagem Joana D’arc, no bairro do Guamá, serão recebidas na UsiPaz Guamá. A iniciativa da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) garante ainda cestas básicas e emissão de documentos para as vítimas. A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) também está disponibilizando crédito para a reconstrução das casas.

O titular da Seac, Igor Normando, informou que colocou a Usina à disposição das vítimas imediatamente após receber as informações da tragédia. “Assim que soube, colocamos à disposição a Usina da Paz do Guamá para que as famílias pudessem se abrigar temporariamente, pois a gente sabe que esse é um momento muito delicado e que elas precisam de todo amparo”, declarou o Secretário.

Na segunda-feira (13), as famílias terão prioridade nos serviços de emissão de documentos realizados na Usina, assim como doação de cestas básicas. “Em momentos como esse é um dever da Secretaria prestar apoio no que for possível a todos”, finalizou Normando.

As famílias atingidas também já receberam orientações sobre o processo de inscrição no Programa “Sua Casa”, da Cohab, que concede até 21 mil reais para construção, reconstrução e ampliação de imóveis. A iniciativa prioriza o atendimento de vítimas de sinistros, como incêndios

A Usina da Paz do bairro do Guamá fica localizada na Avenida Bernardo Sayão, 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da UFPa. Dentre os serviços disponibilizados pela UsiPaz estão a emissão de documentos e atendimentos médicos que podem ser agendados de forma presencial diretamente na Usina, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará