Usina da Paz é inaugurada na Terra Firme com serviços de esporte, cultura, lazer e ações sociais

Belém ganhou nesta terça-feira, 6, mais um equipamento que reúne serviços de assistência social, esporte, educação, saúde e cidadania. Foi inaugurada a Usina da Paz Terra Firme, localizada em um dos bairros mais populosos da capital paraense.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da inauguração do espaço: “Essa é uma excelente iniciativa do governo do Estado que pode contar com a parceria da Prefeitura de Belém, como ocorreu na Usina da Paz do Jurunas, onde garantimos o terreno para a construção da Usina”.

Edmilson Rodrigues ainda afirmou que está empenhado em garantir terrenos nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro para a construção de novas Usinas da Paz.

A Usina da Paz Terra Firme é uma obra do Governo do Estado do Pará. Esta é a oitava Usina entregue no Estado e a quarta em Belém. O equipamento foi aprovado pela população do bairro da Terra Firme.

Em boa hora

“Isso aqui chegou em boa hora para nós moradores da Terra Firme. Quero fazer tudo o que for oferecido para minha idade aqui. Aproveitar bastante”, diz a vendedora Iaraci Carvalho, moradora da Terra Firme há mais de 30 anos.

O músico e morador da Terra Firme João Paulo Pires destacou a nova imagem que o bairro ganha com a chegada da Usina. “A Terra Firme sempre foi vista como um local de violência. Mas com a chegada da Usina esse cenário muda, vamos ter mais cultura e arte aqui mudando a vida de muitas pessoas”.

1.500 beneficiados por dia

O espaço tem capacidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento; uma quadra poliesportiva; quadra de areia; espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground; salas de audiovisual e inclusão digital.

Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).

“Esse não é mais um bairro esquecido pelo poder público e entregue para a criminalidade”, disse o governador do Pará, Hélder Barbalho, durante a inaguração. “Não há um equipamento com essa experiência de serviços públicos, como a Usina da Paz, em nenhum outro estado. A Terra Firme vive um novo tempo”.

A UsiPaz Terra Firme fica na Passagem Belo Horizonte, entre a avenida Perimetral e a Passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte.

Funcionamento

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; e aos sábados, de 8h às 14h.

Aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/Comus