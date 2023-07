Usina da Paz no Bengui certifica 250 alunos e impulsiona transformação social

A Usina da Paz Padre Bruno Sechi, localizada no bairro do Bengui, em Belém, encerrou uma semana de celebrações certificando mais de 250 alunos, concluintes de vários cursos. Na noite desta quinta-feira (13) ocorreu a última cerimônia da semana, tendo à frente a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), que reconheceu o esforço dos participantes dos cursos de Robótica, Informática, Impressão 3D, Dança de salão, Culinária, Corte e costura, Técnica de costura e Fotografia.

Os cursos foram ofertados nas Usinas da Paz pelas secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e de Cultura (Secult), além do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em 2022 e 2023, e têm como objetivo capacitar os alunos, os equipando com habilidades essenciais para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

Oportunidades – “É a celebração de um trabalho que a gente tem feito com muito empenho. O governo do Estado, com todas as secretarias envolvidas, está ofertando diversos cursos profissionalizantes. Eu acho muito importante a gente chegar a esse momento e ver o nosso trabalho, ver as pessoas participando e, acima de tudo, ingressando ou se reinserindo no mercado de trabalho, gerando emprego e renda, além de movimentar a economia local. Isso mostra que a Secretaria de Cidadania consegue não só gerar grandes frutos, mas também levar esse exemplo para todo o Brasil. Nós somos, sem sombra de dúvidas, uma fábrica de oportunidades”, enfatizou o titular da Seac, Igor Normando.

A certificação representa um marco na vida dessas pessoas, ao proporcionar oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho e impulsionar trajetórias profissionais. Com esta última entrega, o governo do Estado totalizou 1.500 certificações para moradores das UsiPaz do Bengui, Terra Firme, Guamá, Jurunas/Condor e Cabanagem, em Belém.

Durante a solenidade, os alunos agradeceram aos professores e instrutores que compartilharam seus conhecimentos e os guiaram na jornada de aprendizado.

Geração de renda – A autônoma Lucilene Teixeira, 47 anos, já realizou diversos cursos na Usina da Paz, desde Costura à Gastronomia, e esses novos conhecimentos já estão gerando frutos. “Minha vida está magnífica! Adquiri muitos conhecimentos, e já estou colocando em prática. Principalmente na costura, já estou tendo encomenda; está gerando renda pra mim. A Usina da Paz foi uma descoberta maravilhosa. O que estou aprendendo aqui, estou levando para fora, e pretendo continuar”, afirmou a moradora.

James Moreira, 37 anos, graduado em Administração, fez o curso de Modelagem e Impressão 3D, na Sala de Tecnologia. Esse já é o meu segundo curso aqui na Usina da Paz. Esse de modelagem era meu grande sonho. É um hobby que tenho vontade de investir. Foi uma grande oportunidade; aprendi bastante coisa. Eu pensava que era simples, mas é bem complexo, e pode trabalhar com várias áreas, principalmente na área da saúde. Agora, quero fazer o módulo 2 para me especializar mais”, adiantou.

