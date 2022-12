Usina da Paz proporciona ‘Natal Musical’ a moradores do Bengui

Um final de tarde mágico foi proporcionado a moradores do bairro do Bengui e área do entorno, com a programação “Natal Musical”, realizada na sexta-feira (16), na Usina da Paz Padre Bruno Sechi, em Belém, que incluiu música, apresentações teatrais e muita brincadeira. O momento mais esperado foi a chegada da caravana da Coca-Cola, em um caminhão cheio de luzes trazendo o Papai Noel, encantando crianças e adultos.

“Isso é o tipo de coisa que faltava nos bairros. A gente estava sem opção acessível para que as crianças pudessem fazer atividades, esportes, e uma tarde de lazer como essa, onde eles estão todos encantados com o Natal, é maravilhoso! A gente já queria levar eles pra ver essa caravana, mas é complicada a logística pra sairmos com os dois. A Usina nos deu essa oportunidade trazendo ela aqui, bem mais perto da nossa casa”, contou Katiane Menezes, autônoma que veio do bairro do Coqueiro com os dois filhos, de 8 e 13 anos, para usufruir do evento promovido pela UsiPaz.

“Esse é o nosso primeiro momento natalino deste ano. Ainda vamos ter mais algumas celebrações semana que vem. É importante ressaltar que nossas apresentações são feitas pelas crianças e adolescentes que são alunos daqui, desde o início da UsiPaz, em maio deste ano. Eles se verem no próprio cenário é muito importante, ver os pais e os amigos participando disso, os prestigiando. Isso acaba ajudando a atrair outras pessoas que ainda não nos conhecem a estarem aqui dentro, porque eles podem ver que a gente tem nossos eventos culturais, e que os próprios alunos protagonizam, seja no palco ou mesmo empreendendo”, explicou Juliana Chaves, coordenadora-geral da UsiPaz Padre Bruno Sechi.

Empreendedorismo – A programação também incentivou o empreendedorismo feminino, pois cedeu o espaço para mulheres venderem produtos, como a artesã Igina Souza, que levou as joias que confecciona ao público. “Eu podia estar em casa assistindo alguma coisa na televisão, mas aproveitei que soube da festividade de hoje e vim curtir o momento e vender minha arte. A Usina é muito bacana. Eu adoro estar aqui. Sempre que tem eventos grandes como esse eu trago meu trabalho pra cá, e me ajuda muito. Consigo pagar minhas contas. Quase todo sábado estou aqui”, disse Igina Souza.

Ela também foi ao complexo multifuncional porque “queria muito ver o carro iluminado da Coca-Cola. Tenho curiosidade em saber como é desde criança, quando via nos comerciais”.

Enquanto muitos se encantavam no pátio da UsiPaz, outros se preparavam para brilhar no palco. Janaires Vieira faz aulas de canto e violão no complexo, e se apresentou no coral da UsiPaz. “Para mim está sendo um privilégio participar desse momento, principalmente com meu coral. Eu estava precisando muito desenvolver novas técnicas e fazer novos amigos. Minha vontade de fazer aulas de canto era antiga, mas minha situação financeira nunca permitiu pagar por um curso. Eu agradeço muito a Deus pela porta que a UsiPaz me abriu, e esse evento de hoje nos deu a oportunidade de mostrarmos nosso talento, e que nós podemos ser o que quisermos”, ressaltou Janaires

Em Parauapebas e Canaã dos Carajás, municípios do Sudeste do Estado, também houve na sexta-feira (16) programação natalina nas Usinas da Paz, com apresentação de teatro, música e dança.

Programação natalina:

– 20/12 – terça-feira: UsiPaz Professor Amintas Pinheiro, no Icuí-Guajará, em Ananindeua, a partir de 09 h.

– 20/12 – terça-feira: Natal da Biblioteca, na UsiPaz Antônia Corrêa, em Nova União, Marituba, a partir de 16 h.

– 21/12 – quarta-feira: Um Sonho de Natal, na UsiPaz Antônia Corrêa, em Nova União, Marituba, a partir de 09 h.

– 23/12 – sexta-feira: Cantata de Natal, na UsiPaz Antônia Corrêa, em Nova União, Marituba, a partir de 15h30.

Fonte: Agência Pará/Foto: Nucom Seac