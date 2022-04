Usina da Paz realiza ‘Festa do Ritmo’ até o dia 30 de abril

Chamado de ‘ A Festa do Ritmo ’, o 8° Encontro de Percussão da Fundação Carlos Gomes, começou ontem (26) com o concerto de pré-lançamento na Usina da Paz da Cabanagem, em Belém.

A apresentação contou com a performances dos percussionistas convidados Ney Rosauro (EUA/BRA), Clarissa Borba (FRA/BRA), Aquim Sacramento (BA), Bruno Azevedo (PA) e dos professores do Instituto Estadual Carlos Gomes Lorena Brabo, Marcos Matos e Ricardo Aquino.

O evento ocorre até o dia 30 de abril, e o público vai poder contar com uma programação completa, onde haverá realização de palestras, oficinas e masterclasses.

No último dia de evento, haverá dois concertos simultâneos: um na Usina da paz do Icuí, com apresentação do Grupo Lambalica e a participação especial do músico Félix Robatto, e o outro na Usina da Paz da Cabanagem, com o Grupo de Percussão Vale Música. Os dois concertos serão as 10h.

O concerto de encerramento será na Sala Augusto Meira – Arte Doce Hall, as 20h, com participação dos percussionistas convidados e dos professores do IECG.

para ter acesso a programação completa basta acessar o site da Fundação Carlos Gomes (www.fcg.pa.gov.br). As apresentações têm entrada gratuita e, para assistir aos concertos, basta apresentar comprovante de vacinação contra a Covid na estrada das salas.

Foto: Divulgação