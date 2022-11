Usinas da Paz Cabanagem e Jurunas/Condor transmitem jogo do Brasil na Copa 2022

Nesta segunda-feira (28), a seleção do Brasil entrou em campo para o segundo jogo agora contra a Suíça, na Copa do Mundo 2022, no Qatar, e os , moradores da Cabanagem e Jurunas/Condor, em Belém, aproveitaram as portas abertas das Usinas da Paz para prestigiar essa aguardada e acirrada partida que levou a vitória do Brasil por 1 x 0 na Suíça.

Esta é a segunda transmissão realizada nas Usinas da Paz, o primeiro jogo que resultou na vitória do Brasil contra a Sérvia, por 2×0, também foi exibido aos moradores.

Na unidade Jurunas/Condor, a torcida se concentrou no espaço Multicultural da UsiPaz, um telão foi disponibilizado para a população. “A ideia é transmitir todos os jogos do Brasil e a expectativa é chegar na final. Esse é um momento de transformação, dar uma experiência nova para essa população que há muito tempo não recebia uma política pública tão impactante como é o programa TerPaz. A gente convidou toda população do bairro para assistir o jogo, crianças e adultos esse espaço é para eles”, explicou Lucas Carneiro, coordenador geral da UsiPaz Jurunas/Condor.

Segundo Lucas, o público principal que apareceu na UsiPaz foi o infantil. “No primeiro jogo deu cerca de 100 crianças, hoje a gente preparou algo diferente, estamos oferecendo pipoca para eles e esperamos um volume bem maior hoje para essa galera aproveitar aqui o momento”, concluiu.

”Muito bom ter esse espaço aqui no nosso bairro, um local tranquilo e seguro para assistir o jogo com a família”, comentou o motorista Léo Souza que estava acompanhado da filha Thaís Souza.

O montador Rodrigo Caldas estava no horário de trabalho, mas tirou um momento para torcer para a seleção brasileira. “Como estou no trabalho, parei aqui rápido para assistir o jogo e esperar essa vitória”, comentou o funcionário junto com os colegas de trabalho.

“Era o que estava faltando no bairro, estou muito feliz em ter uma Usina da Paz aqui perto de casa e a própria abrir o espaço para a gente assistir o jogo, aproveitei para trazer a minha família”, contou o manobrista e morador da Condor, Vladson Almeida.

Na Cabanagem, a diversão tomou conta do teatro da UsiPaz. “A gente tem fé que o Brasil vai passar por mais essa e estamos confiantes na vitória. Essa iniciativa da Usina da Paz é muito boa, principalmente para quem não tem oportunidade de assistir num telão, em uma oportunidade dessa”, comentou o Agente de Limpeza, David Vaz.

SERVIÇO

A transmissão do próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa continua na próxima sexta-feira (02), a partir de 16h, nas Usinas da Paz Cabanagem e Jurunas/Condor. O Brasil vai enfrentar Camarões.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro