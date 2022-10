Usinas da Paz celebram ‘Outubro Rosa’ para prevenção e diagnóstico precoce do câncer

Complexos têm iniciativas como objetivo principal de orientar a sociedade sobre a importância da identificação precoce da doença

Em alusão ao “Outubro Rosa”, mês da campanha que busca alertar as mulheres e a sociedade, em geral, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais, recentemente, sobre o câncer de colo do útero, as Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém e sudeste do Estado, realizam programações que estimulam os cuidados com a saúde da mulher.

A semana começa às 9h desta terça-feira (18), na Usina da Paz Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, em Belém, onde uma palestra sobre a importância do autoexame das mamas será realizada, além de encaminhamentos para exame de mamografia, serviços de corte de cabelo, maquiagem e outras ações de beleza.

À noite, a programação será na UsiPaz Nova União, em Marituba, com um aulão de Ritbox para as mulheres da comunidade, às 19h.

TALANTOS INFANTIS USIPAZ – BENGUI

Foto: Bruno Cecim / Ag.ParáNa quinta-feira (20), o público feminino do bairro do Icuí-Guajará e proximidades, em Ananindeua, poderá se informar melhor sobre o tema no complexo multifuncional do bairro a partir das 8h30. Haverá uma roda de conversa sobre a prevenção do câncer de mama, além de encaminhamentos para exame de detecção da doença.

Ainda no dia 20, porém a mais de 700km de distância de Belém, em Canaã dos Carajás, a UsiPaz, no bairro Ouro Preto do município do sudeste estadual, promoverá, a partir das 18h, aulas de ginástica, treino funcional, fit dance, ritbox e sorteio de brindes para as moradoras do local como forma de alertá-las para a prevenção da doença

A UsiPaz Cabanagem também fará referência ao Outubro Rosa, com uma palestra de conscientização sobre a importância da realização de exames periódicos como forma de prevenir ou detectar a doença no estágio inicial. A programação será na próxima sexta-feira (21), das 9h às 11h, no teatro do complexo.

No dia 27 de outubro, a Usina da Paz Parauapebas, localizada no bairro Jardim Ipiranga, seguirá com a programação da campanha de controle ao câncer de mama, promovendo uma conversa entre um médico especialista em saúde da mulher e moradores do local, que terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre o tema.

Todas as programações são gratuitas. Para saber como participar é necessário ir até a recepção da Usina da Paz desejada e verificar a disponibilidade.