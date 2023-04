Usinas da Paz da Cabanagem e do Bengui recebem o programa de castração animal “Pará Pet”

Nesta quarta (5) e quinta-feira (6), será realizado, na UsiPaz Cabanagem e na UsiPaz Padre Bruno Sechi, no Bengui, em Belém, o cadastro para o programa Pará Pet, que garante gratuitamente a castração de cães e gatos aos tutores em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O programa é uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Fundação ParáPaz.

A ação de cadastramento será realizada a partir das 9h, em ambos locais e dias. Podem participar moradores do entorno dos complexos e que não têm condições de arcar com os custos da cirurgia de castração.

Nesta primeira etapa, durante o cadastro, é necessária a presença do animal, para a realização de exames pré-operatórios, os quais definirão se eles estão aptos ao procedimento. A recomendação é que o animal tenha entre 6 meses e 5 anos, peso acima de 1 kg para os felinos e 1,6 kg para os caninos, além de apresentar uma boa condição de saúde. Em caso de esterilização de fêmeas, elas não podem estar em período gestacional.

A ação é uma medida segura e eficaz de controle populacional de cães e gatos e traz inúmeros benefícios para a saúde dos pets, aumentando sua expectativa de vida. Assim, a iniciativa também proporciona cidadania para os moradores dos bairros e contribui para a saúde pública.

Serviço

Cadastramento do programa Pará Pet

UsiPaz Cabanagem – Avenida Damasco, n° 47, próximo à Estrada do Benjamin, bairro da Cabanagem, em Belém

UsiPaz Pe. Bruno Sechi – Estrada do Bengui, S/N, ao lado do Pátio de Retenção do Detran, no bairro do Bengui, em Belém

Dias 5 e 6 de abril, a partir das 9h, com vagas limitadas e por ordem de chegada

Os responsáveis pelos animais precisam apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado (até 90 dias), cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Número de Identificação Social (NIS) atualizado. Será efetuado o cadastro de somente um animal por CPF.

Fonte: Agência Pará/Foto: Felipe Lemos/Nucom/Seac