Usinas da Paz montam peças da Paixão de Cristo na Semana Santa

A partir da próxima quarta-feira, dia 6, as Usinas da Paz Cabanagem e Terra Firme, em Belém, recebem montagens teatrais sobre a Paixão de Cristo. Os ensaios começaram há pouco mais de dois meses e envolvem grupos diversos da comunidade e os próprios servidores das UsiPaz.

Na Cabanagem, o espetáculo chamado “Porque Ele vive” está sendo dirigido pelo técnico cultural Marcos Costas, bibliotecário da Fundação Cultural do Pará (FCP) sediado na Usina da Paz Cabanagem. Marcos, que também faz o papel Jesus, conta que a montagem está trazendo funcionários da usina, assim como atores e não atores da comunidade. “”Está sendo uma oportunidade muito rica, muito interativa, as pessoas estão participando tanto na atuação como na confecção dos figurinos, desde os servidores, as crianças que participam dos cursos e até os usuários da biblioteca. Está sendo um momento bem legal com toda a comunidade”, avalia o ator.

Já na Terra Firme, a comunidade tem utilizado os espaços do complexo da Usina da Paz para ensaios desde o início de janeiro. Dos três grupos de teatro que têm ensaiado no local, dois vão se apresentar na própria UsiPaz, sendo a primeira apresentação, na quinta-feira, 06, e a segunda peça no domingo, 09.

De acordo com a coordenadora geral da Usina da Paz Terra Firme, Janine Brandão, os grupos procuraram o complexo logo após sua inauguração, para ela isso reflete que a comunidade já se reconhece como território e entende sua própria cultura. “É um momento também para muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir num teatro, assistir uma peça, e agora podem ir, aqui mesmo na usina”, avalia.

A coordenadora explica ainda que os dois espetáculos, dos dias 6 e 9, possuem formatos diferentes. O primeiro sendo no modelo arena (palco e público) e o segundo, sendo um passeio por todo o complexo. “O público vai poder participar do espetáculo também como figurantes, pois vamos acompanhar a peça de um lugar para outro dentro da usina nos momentos do calvário de Jesus. Vai ser bem legal, bem interessante”, convida Janine.

Sendo uma das montagens mais tradicionais nas periferias de Belém, esta é a primeira que as Usinas da Paz recebem espetáculos da Paixão de Cristo. Todas as apresentações são com entrada franca.

Serviços:

UsiPaz Cabanagem:

Espetáculo “Porque ele Vive”, UsiPaz Cabanagem, quarta-feira, 05, às 16h;

A UsiPaz Cabanagem fica na Rua Damasco, nº 37, próximo a Estrada do Benjamin (ao lado da Escola José Valente Ribeiro).

UsiPaz Terra Firme

Espetáculo “Paixão de Cristo”, do Grupo de Apoio à Juventude (Gaju), quinta-feira, 06, 16h.

Espetáculo “Paixão de Cristo, Ter Paz, Vida e Esperança”, domingo, 09, 19h.

A UsiPaz Terra Firme fica na Passagem Belo Horizonte, 56 – entre Av. Perimetral e Passagem do Arame.

Todos os espetáculos são abertos ao público.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação