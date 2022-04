Usinas da Paz realizam atendimento até o dia 4 de maio para a população regularizar o título de eleitor

As eleições de 2022 só irão acontecer no dia 2 de outubro, já para as cidades que houver o segundo turno, será também no dia 30 de outubro, faltando quase seis meses para a população comparecer nas urnas, a população deve ficar atenta ao prazo para regularizar o título.

O prazo para tirar o título de eleitor e para regularizar, assim como fazer transferência do município de domicilio eleitoral, a mudança de local de votação e a retificação de dados pessoais, como a inclusão do nome social, termina no dia 4 de maio.

Para facilitar a situação de eleitores que ainda não regularizaram documentação perante a Justiça Eleitoral, está sendo realizado o atendimento presencial do Tribunal Eleitoral do Pará nas três unidades das Usinas da paz (Cabanagem, Icuí-Guajará e Nova União), do Governo do Estado.

A ação é uma parceria entre o TER e a Secretaria Estrategica de Articulação da Cidadania (Seac), e segue até o dia 4 de maio, prazo final para regularização de qualquer situação. A lei 9.504/97 estabele que após essa data, que representa os 150 dias antes das Eleições, já não será mais possível incluir ou excluir informações de dados cadastrais do eleitorado.

Tirando dúvidas

Quem pode emitir o título?

A (o) jovem que tem 15 anos e completa 16 anos até o dia 2 de outubro, quando serão realizadas as Eleições, já pode emitir a primeira via do título eleitoral, mas precisa procurar o TRE antes do dia 4 de maio, quando se encerram as alterações de dados e informações no cadastro eleitoral. Quem não procurar atendimento até esta data, só poderá alterar as informações após as Eleições do mês de outubro.

Vale lembrar que, para emitir o título eleitoral, o jovem do sexo masculino que tem ou irá completar 19 anos em 2022, precisa apresentar o documento que comprova a quitação com a Justiça Militar.

Quais os documentos necessários?

Para emitir o título eleitoral, são necessários os documentos originais de identificação (com informações de nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade) e comprovante de residência recente (últimos 3 meses).

Disque Eleitor

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o telefone do Disque Eleitor funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h e atende todo o estado do Pará, inclusive ligação a cobrar. Basta ligar para o (91) 3346-8100 que terá alguém do TRE do Pará de prontidão para atender ao eleitorado.

Serviço

Para realizar o atendimento o eleitor deverá primeiro fazer um agendamento online no site do TRE. O atendimento presencial do TRE-PA nas Usinas da Paz ocorrerá até o dia 4 de maio, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. UsiPaz Cabanagem: Av. Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin, em Belém. UsiPaz Icuí-Guajará: Estrada do Icuí Guajará com a Avenida Independência, em Ananindeua, e UsiPaz Nova União: Passagem Bom Sossego com a Rua Dez de Dezembro, em Marituba.

Foto: Luiz Pinheiro / Nucom SEAC