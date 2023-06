Usinas da Paz realizam palestras sobre cuidados e prevenção de acidentes com gás de cozinha

Foi realizada nesta terça-feira (27), nas Usinas da Paz Cabanagem, Icuí-Guajará e Marituba, uma palestra sobre uso correto de gás de cozinha, com entrega de 600 kit gás, contendo registro e mangueira. A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM).

O secretário de cidadania, Igor Normando, esteve presente na UsiPaz Cabanagem prestigiando a palestra sobre segurança e uso correto do gás de cozinha. Ele destacou a relevância do conhecimento que os moradores adquiriram durante o evento. “É essencial tratar de assuntos que possam prevenir acidentes e preservar a vida dos cidadãos. Em parceria com a população, podemos conscientizá-la de maneira segura e responsável, reduzindo os casos de acidentes domésticos”, afirmou o titular da Seac.

A palestra teve como objetivo conscientizar sobre a prevenção de acidentes domésticos relacionados ao uso inadequado de botijões de gás. Durante a apresentação, o tenente-coronel Elildo Andrade, do CBM, explicou a importancia dos ensinamentos transmitidos. “É crucial estabelecer esse diálogo com a população para fornecer conhecimento, seja para atendimento a uma vítima ou em casos de incêndio. Ao estabelecer parcerias com as comunidades, podemos nos aproximar e evitar acidentes”, explicou Andrade.

A agente de portaria, Rosinete Dias Moreira, foi uma das moradoras presentes na palestra da UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro, em Ananindeua. “Eu acho interessante essas palestras, pois é importante sermos orientados. Em uma situação de emergência precisamos agir com segurança e hoje aprendi muito”, disse Rosinete.

A dona de casa, Elisângela de Nazaré Souza Silva, moradora de Marituba e frequentadora da UsiPaz Antônia Corrêa, ficou satisfeita em saber mais sobre como ter segurança na cozinha. “Foi muito bom para mim. Afinal, trabalho na cozinha e precisava saber como evitar acidentes. Assim que soube da palestra, achei perfeito e vim aprender mais”, ressaltou Elisângela.

A moradora do bairro da Cabanagem e frequentadora da UsiPaz, Sônia Pureza, foi uma das ganhadoras do Kit Gás. “Em casos de emergência, já estamos bem orientados e temos noção de como devemos agir, pois sem essas informações não íamos saber como proceder. Esse kit vai me beneficiar muito, espero que palestras como essas sejam constantes”, disse Sônia.

Durante a palestra, a secretária adjunta da Seac, Alessandra Amaral, marcou presença e destacou a importância de contar com a participação do CBM nas Usinas. “É fundamental levar conhecimento para a população, assim eles poderão tomar medidas preventivas e cuidar de suas casas. Muitas pessoas confiam no trabalho dos bombeiros, como podemos ver pela lotação da palestra, por isso essa parceria é tão significativa”, concluiu Alessandra.

Texto em colaboração com Lucas Sousa, Marília Sousa e Matheus Maciel.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marilia Souza/NUCOM SEAC