Usinas da Paz recebem o projeto ‘Preamar Junino’ neste final de semana

As Usinas da Paz de Marituba, Icuí, Cabanagem e Benguí vão receber a partir desta sexta-feira (24) o Preamar Junino, onde ocorrerá atrações musicais paraenses e feirinhas com produtos variados. A programação será gratuita e segue até este sábado (25).

A partir das 18h, a Usina de Marituba recebe hoje o grupo Carimbó Marué, o grupo vai apresentar muita música, com ritmos envolventes de batuque, que ressalta as raízes caboclas, ribeirinhas, negras e indígenas da região paraense.

Amanhã (25) será a vez da Usina do Icuí, realizar suas apresentações a partir das 16h, e vai contar com a presença de Mário Mouzinho e banda, com repertorio de musicas de carimbó e demais sonoridade do folclórico paraense.

No sábado (25) a partir das 17h, a Usina da Cabanagem será realizado o Pássaro Beija-Flor com a apresentação icônica “O Cordão de Pássaro”, uma manifestação cultural única no Brasil e que ocorre tradicionalmente em Belém durante o Período junino.

E por fim, a programação será encerrada as 19h na Usina do Benguí, com o Grupo AYrakyrã, que levará muita diversão e entretenimento para o público com sua linguagem musical e o repertório popular.

