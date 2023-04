Usinas da Paz terão programação especial de Páscoa

E para quem tá procurando programação de páscoa, todas as Usinas da Paz de Belém e Região Metropolitana receberão a partir de hoje (05) uma intensa programação de Páscoa. Na UsiPaz Pe. Bruno Sechi, localizada no bairro do Bengui, haverá exibição de vídeo sobre a história da Páscoa, oficina de orelhinhas, decoração de brigadeiros e produção de brindes na biblioteca.

As programações prosseguem até a próxima segunda-feira (10), onde os pequenos poderão participar de ações como pintura temática, confecção e caça aos ovos de páscoa, na qual as crianças irão achar chocolates escondidos no espaço.

As atividades foram desenvolvidas pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e serão realizadas às 16h, simultaneamente, nas UsiPaz e poderão participar crianças menores de 12 anos.

Além disso, na UsiPaz Antônia Corrêa, em Marituba, haverá a programação “É Páscoa na Biblioteca”, em que irão ocorrer Bingo de Páscoa com a equipe da Gastronomia e sessão de cinema com a exibição de “Pedro, o Coelho”.

Programação – Todas as Usinas da Paz de Belém e Região Metropolitana receberão a programação Especial de Páscoa. Abaixo segue a horário em cada uma das UsiPaz:

Páscoa nas UsiPaz

Data: 10 de abril de 2023

Horário: a partir das 16h

Locais: UsiPaz Terra Firme

UsiPaz Cabanagem

UsiPaz Jurunas/Condor

UsiPaz Guamá

UsiPaz Pe. Bruno Sechi – Localizada no bairro do Bengui, Belém

UsiPaz Professor Amintas Pinheiro – Localizada no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua

UsiPaz Antonia Corrêa – Localizada no bairro de Nova União, em Marituba

É Páscoa na Biblioteca

Data: 5 de abril

Faixa etária: 6 a 12 anos.

Horários: 09h30 às 11h30 | 15h às 17h.

Local: Biblioteca Infantil – UsiPaz Pe. Bruno Sechi – Bengui, Belém

Bingo de Páscoa

Data: 10 de abril de 2023

Horário: a partir das 10h

Local: Teatro da UsiPaz Antônia Corrêa – Nova União, Marituba.

Sessão de Cinema “Pedro o Coelho”

Data: 10 de abril de 2023

Horário: a partir das 16h

Local: Teatro da UsiPaz Antônia Corrêa – Nova União, Marituba

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará