Usinas da Paz Terra Firme e do Bengui realizam oficina de pipas em Belém

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (20), a oficina de pipas, nas Usinas da Paz Terra Firme e Pe. Bruno Sechi, no Bengui, em Belém. A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) em parceria com o Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA). O objetivo principal é conscientizar crianças e jovens sobre os perigos de empinar pipas próximo à fiação elétrica e com linhas enceradas.

O secretário de cidadania, Igor Normando, enfatizou a importância de conscientizar as crianças dos bairros da Terra Firme e do Bengui sobre a necessidade de atenção às normas de segurança ao empinar pipas nas UsiPaz. “As oficinas de pipa são importantes para trazer de volta brincadeiras tradicionais e para as crianças aprenderem a fazer suas próprias pipas de forma segura e responsável. É uma oportunidade de criar conexões saudáveis com outras crianças. As Usinas da Paz desempenham um trabalho constante e é um papel significativo ao oferecer um espaço comunitário que promove inclusão e cidadania”, enfatizou o titular da Seac.

O presidente da Associação de Pipas do Pará (APP), Otávio Lima, afirmou que o objetivo das oficinas é resgatar a essência das crianças e mostrar a elas que é possível fabricar pipas em casa, soltá-las em locais apropriados e até mesmo revendê-las “Ensinar as crianças a evitar o uso do cerol em lugares inadequados, como ruas, praias e vias onde circulam bicicletas, motos e carros. A oficina na UsiPaz proporciona um momento de diversão e desconexão do mundo cibernético, onde as crianças estão constantemente conectadas à internet. A pipa é uma opção positiva para tirar os jovens e crianças da ociosidade”, afirmou Otávio.

Durante a ação, na Terra Firme, houve uma palestra sobre os perigos de empinar pipas com cerol e perto do trânsito, além de informações sobre maneiras seguras de fazê-las. Gina Oliveira, avó do João Miguel, de 9 anos, comentou sobre a importância da oficina. “Aqui, as crianças estão seguras das ameaças da rua, como carros e motos. É essencial que elas aprendam a fazer suas próprias pipas, em vez de comprá-las. Também delas aprenderem sobre usar linhas seguras, diferente das vendidas por aí, que podem ser perigosas. Estou aqui com meu neto, representando as avós corujas”, disse Gina.

A diversão também foi garantida para as crianças. O pequeno Augusto José Matos, de apenas 8 anos, teve a oportunidade de fazer sua primeira pipa no complexo da Terra Firme. “Foi muito legal aprender, agora posso criar as minhas próprias pipas para brincar”, exclamou o animado estudante. E mostrando que brincar com pipas não é exclusividade dos meninos, a estudante Alana Alia, de 10 anos, também participou da oficina. “Minha avó me contou sobre as atividades relacionadas a pipas aqui na Usina da Paz. Eu nem sabia, mas quando cheguei aqui, tive a chance de aprender a fazer a minha própria pipa e agora estou super empolgada para empiná-la. É incrível poder fazer parte dessa experiência”, compartilhou Alana.

Serviço – Na sexta-feira (21), a oficina de pipas continua na UsiPaz Cabanagem, localizada na Avenida Damasco, n.° 47, próximo à Estrada do Benjamin, no bairro da Cabanagem, em Belém, das 9h às 11h. A entrada é livre e a oficina é gratuita.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ravery Gomes/Nucom Seac