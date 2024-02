Usinas da Paz vão distribuir ingressos gratuitos para jogos da Seleção Brasileira no pré-olímpico de basquete

Como forma de democratizar o acesso a eventos esportivos, o Governo do Estado irá distribuir gratuitamente ingressos para os jogos da Seleção Brasileira no torneio pré-olímpico de basquete feminino, que começa nesta quinta-feira (8), em Belém. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (6), durante pronunciamento do governador Helder Barbalho.

“A partir de amanhã (quarta-feira), cada Usina da Paz vai disponibilizar ingressos para o jogo desta quinta-feira (8), estreia no pré-olímpico. São 7 mil ingressos pra gente lotar o Mangueirinho”, declarou Helder Barbalho.

Inédito no Brasil, o torneio pré-olímpico de basquete feminino vai garantir 3 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, na França, em julho deste ano. Além do Brasil, também disputam a competição as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha. Todos os jogos serão realizados na Arena Guilherme Paraense (Ginásio Mangueirinho).

Transporte gratuito – Além da distribuição de ingressos, o Governo também vai garantir o transporte para crianças e acompanhantes atendidos pelas Usinas da Paz assistirem aos jogos da seleção brasileira.

“Vamos disponibilizar ônibus para levar a meninada para prestigiar o evento. É o Brasil no pré-olímpico. É hora de lotar o Mangueirinho e empurrar as meninas do Brasil rumo a Paris, saindo aqui de Belém”, reforçou o governador do Pará.

Para o secretário de Estado de Cidadania, Igor Normando, esta é uma grande oportunidade para aproximar as crianças paraenses do esporte. “Vamos garantir que as crianças e adolescentes atendidos nas Usinas da Paz, que muitas vezes não têm oportunidades, possam prestigiar este grande evento esportivo internacional. Muitos deles já praticam esportes nas Usinas e, no futuro, quem sabe também possam vir a ser profissionais do esporte”, reforçou.

Serviço: Ao todo, serão disponibilizados 7 mil ingressos para cada jogo da Seleção Brasileira. As entregas serão feitas de forma gratuita, a partir desta quarta-feira (7), nas Usinas da Paz localizadas na Região Metropolitana de Belém. Confira onde adquirir os ingressos:

USIPAZ CABANAGEM

Rua Damasco, nº 37, próximo a Estrada do Benjamin (ao lado da Escola José Valente Ribeiro)

USIPAZ PADRE BRUNO SECHI (BENGUÍ)

Estrada do Bengui, S/N (ao lado do Pátio de Retenção do Detran)

USIPAZ JURUNAS/CONDOR:

Tv. Quintino Bocaiúva, entre a Av. Bernardo Sayão e Tv. Honório José dos Santos. S/N. Em frente a UPA do Jurunas.

USIPAZ TERRA FIRME

Passagem Belo Horizonte, 56 – entre Av. Perimetral e Passagem do Arame.

USIPAZ GUAMÁ

Av. Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

USIPAZ ANTÔNIA CORRÊA (NOVA UNIÃO – MARITUBA)

Passagem Bom Sossego, com a Avenida Dez de Janeiro, S/N.

USIPAZ PROF. AMINTAS PINHEIRO (ICUÍ-GUAJARÁ – ANANINDEUA)

Estrada do Icuí-Guajará esquina com a Avenida Independência, S/N.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará