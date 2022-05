Usinas Pela Paz (UsiPaz) alcançam m 65 mil atendimentos em saúde

Sespa oferta consultas e outros atendimentos de saúde, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) integra o programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), oferecendo serviços de saúde para as comunidades das UsiPaz. Passados 8 meses da inauguração da primeira UsiPaz, no bairro Icuí-Guajará, a secretaria contabiliza cerca de 65 mil atendimentos de saúde nos complexos.

Em cada unidade, onze profissionais estão envolvidos na oferta desses serviços para a população de todas as idades, de crianças a idosos, realizando atendimentos médicos com clínicos gerais, tratamentos odontológicos, consultas com psicólogos, além de regulação de exames para as pessoas que buscam as UsiPaz.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, falou sobre a importância da atuação da pasta nas UsiPaz: “Se as Usinas Pela Paz têm como objetivo levar transformação na vida de comunidades e de seus moradores, o bom atendimento de saúde é parte fundamental desse projeto. Fico muito feliz com os números alcançados pela nossa área em cada uma das unidades, mas não vamos parar por aí. Continuaremos trabalhando sério para ampliar nossa atuação nesse projeto tão especial”, avaliou.

Para a realização de consultas ou outros atendimentos, a população não precisa de marcação de horários, basta chegar nas unidades nos horários e dias em que os serviços de saúde são oferecidos, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Em caso de necessidade de atendimento especializado ou realização de exames, o usuário será encaminhado pela equipe para unidades de referência.

Coordenadora do TerPaz na Sespa, Alessandra Amaral afirmou: “Ficamos muito felizes com os resultados das usinas, já que podemos levar muitas ações que já realizávamos de forma itinerante. Com a inauguração de espaços fixos, podemos ouvir as comunidades e proporcionar o melhor para cada localidade. Garanto que a assistência para as pessoas que procurarem as Usinas será de muita qualidade e servirá de modelo para projetos vindouros”.

Ela também salientou que as ações da Sespa nas UsiPaz não se limitam a atendimentos de saúde: “Desenvolvemos para cada unidade uma programação especial para levar palestras e rodas de conversa sobre diversos assuntos importantes, como nutrição e escovação. Além disso, dedicamos todos os meses às campanhas alusivas às datas celebradas. Maio, por exemplo, destacamos a saúde no trânsito, em referência ao Maio Amarelo”.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

Além das cinco unidades em funcionamento, o Governo do Pará entregará, ainda em 2022, mais cinco Usinas Pela Paz. Serão três na capital do estado, nos bairros do Guamá, Terra Firme e Jurunas, além de complexos nas cidades de Marabá e Canaã dos Carajás.

Sobre o Território pela Paz

A Usina da Paz (UsiPaz) é um projeto ligado ao programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), realizado em parceria com a iniciativa privada. As Usinas são complexos comunitários que oferecem mais de 80 serviços gratuitos para a população, como capacitações técnicas e profissionalizantes, emissões de documentos, ações de segurança, quadras poliesportivas, consultoria jurídica, espaços para a realização de feiras e outros eventos.

Após a inauguração da primeira UsiPaz, em outubro de 2021, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, o Governo do Estado já entregou outras quatro unidades. São duas na capital, nos bairros do Benguí e Cabanagem, além de uma em Marituba e outra em Parauapebas, no sudeste do Estado.

Texto de Edilson Teixeira (Ascom/Sespa)

Por Mozart Lira (SESPA)