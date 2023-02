Usipaz Benguí realizará programação de carnaval em parceria com a FCP

Na próxima quinta-feira (16) e sexta-feira (17), a Usina da Paz Benguí, localizada em Belém, em parceria com a Fundação Cultural do Pará (FCP), irá promover uma programação especial de carnaval. O evento contará com oficina de adereços e bloco carnavalesco. Interessados em participar devem realizar inscrição na recepção da Usina.

Confira a programação:

Oficina de máscaras e adereços de carnaval

Data: 16/02

Horário: 15h às 17h

50 vagas

Local: UsiPaz Benguí – Estrada do Benguí, ao lado do Parque de Retenção do DETRAN, Belém.



Bloquinho da Usina

Data: 17/02

Horário da Concentração: 17h

Percurso: Estrada do Benguí, Rua Betânia, Passagem Benfica e Passagem São Pedro.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará