UsiPaz Cabanagem recebe aula show de produção de ovos de Páscoa

A Semana Santa está chegando e com ela se renova a tradição de saborear ovos de Páscoa que podem ser presenteados e se tornar oportunidade de geração de renda. Na Usipaz Cabanagem, o público pôde assistir e degustar várias técnicas de produção, neste sábado (02).

No palco do teatro da Usina, as luzes foram direcionadas à equipe da chef Luciana Ferreira, que com bancadas com bowls (tigelas) e recipientes ensinou o preparo das cascas de recheios dos ovos de chocolate.

Para Ana Júlia Salheb, 26 anos, que esteve no espaço pela primeira vez, conta que a experiência foi surpreendente.“É interessante aproximar a comunidade de uma realidade aparentemente tão distante. Uma oportunidade de aprender desde a produção ao valor de comercialização para ter uma renda extra na família é excelente para todos nós”, comentou.

Já Lúcia Rosa, pedagoga e artesã, mora há 18 anos no bairro da Cabanagem. “Hoje só temos a agradecer pelo governo ter colocado esse projeto para nós. São muitos cursos que estão beneficiando pessoas de todas as idades, no TerPaz. É uma benção”, afirma.

A aula show se soma às oportunidades que ela tem aproveitado desde o início. “Já fiz o de bombons e trufas e vi esse como um aprimoramento. As pessoas devem aproveitar porque aqui é um mundo de oportunidades”, destacou.

As técnicas apresentadas incluíram o básico do manuseio com o chocolate, desde o derretimento como o uso de formas, além de decoração e embalagem.

“Com o conhecimento que eles tiveram hoje podem desenvolver diversos produtos. Não tem nada mais gratificante para quem trabalha com a docência do ver a comunidade usar o conhecimento para uma renda imediata”, afirmou a professora.

A aula show é um diferencial das oficinas já ministradas na Usina e contou com a estrutura cenica para as demonstrações.“Você não consegue dar todo esse conteúdo apenas em uma oficina, com o aprendiz fazendo cada etapa. Em uma aula show você vê um pouco de tudo de forma rápida e expositiva. Nossa equipe já veio com vários produtos pré-prontos para que nesse intervalo possamos dar um curso completo de chocolateira. É um grande plus ter essa estrutura na Usina da Paz tanto para as oficinas como para as aulas demonstrativas”, acrescentou a chef Luciana.

Sobre a UsiPaz Cabanagem

O bairro da Cabanagem também é polo do projeto “Usinas da Paz” (UsiPaz), que consiste em grandes complexos públicos, em áreas de aproximadamente 10 mil metros quadrados, com a finalidade de garantir a permanência do Estado nos territórios, com ênfase na prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário, com três eixos fundamentais: assistência, esporte/lazer e cultura.

A UsiPaz é um complexo comunitário integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e promove diversas atividades voltadas para o público em geral. São ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. Além disso, é disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação

e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os moradores que vivem próximo à Usina da Paz.

O complexo funciona de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 22h, aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação