UsiPaz da Cabanagem oferecerá atividades esportivas e serviços gratuitos

Já está quase tudo pronto para a inauguração da Usina da Paz da Cabanagem prevista para o dia 12 de janeiro. Serão ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

Sebastião Rodrigues Parente tem um time de futebol e aguarda ansioso pela abertura do espaço. “A Cabanagem por anos foi muito esquecida. Aqui já vivenciei muita coisa, muita violência, mas com a chegada do TerPaz essa realidade mudou e agora com a entrada dessa Usina da Paz, isso vai melhorar mais ainda. Meu sonho ver os jovens fazendo as atividades esportivas, eu também quero fazer, então é um sonho porque antigamente a gente não tinha essas opções, agora vamos ter esse espaço aqui, estou muito feliz”, comenta.

As atividades esportivas serão desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). De acordo com a diretora técnica Kátia Rocha, serão disponibilizadas turmas para voleibol, basquete, futebol de salão, judô, karatê, boxe, natação e hidroginástica.

“Teremos também ballet infantil e adulto, além de dança contemporânea e aula de ritmos. As inscrições poderão ser feitas no local, a partir de 13 de janeiro, das 8h às 12h e das 14h às 18, com 25 vagas por turma. Se maior de idade, basta levar original e cópia de comprovante de residência e carteira de identidade. Se for menor é necessário que o responsável legal leve a sua própria documentação e da criança”, orienta.

Serviços

Moradores tanto crianças, jovens, adultos e idosos poderão realizar diversas atividades físicas orientadas; além de atividades lúdicas através de jogos e brincadeiras. Além dos esportes, a Usina da Paz também é um grande ponto de encontro da comunidade e oferece diversos espaços de convivência como a pracinha, playground. academia ao ar livre, horta e viveiro.

Além disso, é disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os moradores que vivem próximo à Usina da Paz.

É um complexo comunitário integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz) que já está em funcionamento no Icuí-Guajará, em Ananindeua, desde o mês de outubro do ano passado, ofertando diversas atividades, cursos e possibilidades para o público em geral. No primeiro mês de atendimentos, a Unidade registrou mais de 3 mil atendimentos.

Em Belém, outras quatro unidades estão em construção, nos bairros do Benguí, Guamá, Terra Firme e Jurunas. Além da capital, Marituba, Canaã dos Carajás, Parauapebas também vão receber unidades.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Bruno Cecim