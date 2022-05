UsiPaz da Cabanagem vai promover oficina de contação de história neste sábado e domingo

A Usina da Paz da Cabanagem, vai realizar neste sábado (14) e no domingo (15) uma oficina de contação de histórias, a iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com a produção do espetáculo “Os Encantados do Sossego”.

A ação será realizada na sala de dança com a entrada livre para todos os públicos. A oficina pretende beneficiar artistas e não-artistas que tem interesse em aperfeiçoar a técnica da oratória, através da contação marajoara e da subjetividade de cada participante que já se deparou com acontecimentos extraordinários na vida. A programação de sábado acontece das 15h as 18h, já no domingo será das 10h as 13h.

A oficina terá dois momentos, no primeiro será feito uma palestra sobre os personagens da mitologia amazônica, e em seguida a ocasião permitira com que os participantes compartilhem experiencia de pertencimento original

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará.