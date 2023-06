UsiPaz de Marituba celebra festa junina repleta de animação e comidas típicas

Foi realizado na noite desta sexta-feira (16), o Arraiá da Família UsiPaz, na Usina da Paz Antônia Corrêa, em Marituba. A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). Durante a programação, houve duas premiações de bingo. A dona de casa, Angela Maria, uma das ganhadoras do bingo, ficou emocionada ao receber o prêmio. “Eu tava na expectativa se iam chamar o número que falta para mim. Quando chamaram dei um grito logo. Fiquei muito feliz”, disse Angela.

O evento também contou a apresentação do cantor Walter Melo e da quadrilha Império que agitou os moradores. A coordenadora geral da UsiPaz Antônia Corrêa, Patrícia Abdon, ressaltou o sucesso do arraial. “A cultura de São João é forte aqui em Marituba. Então, a gente não tinha como deixar de trazer quadrilha, carimbó e música regional. É uma forma de trazer a comunidade, não só para conhecer os cursos e atividades que a usina oferece, mas também para um momento de lazer”, ressaltou a gestora.

A costureira, Eliana Rocha, estava curtindo bastante a festa e aproveitou para trazer toda a família. “Eu não podia ficar de fora. Sou fã dessa Usina, já fiz vários cursos como corte e costura, ritmos e agora estou pretendendo fazer hidroginástica. E não dava para deixar de participar da festa junina, não é mesmo?”, indagou a moradora.

Também teve desfile infantil de miss caipira. A professora Letícia Matos, mãe da miss caipira de 5 anos, a Aurora, estava acompanhando com a filha. “Viemos com a intenção de nos divertir e sairemos daqui muito felizes. A Aurora ganhou o desfile e ainda ganhou vários prêmios nas brincadeiras voltadas para as crianças, ela está adorando e eu to achando superlegal”, disse Letícia.

A festa foi animada também para os funcionários da UsiPaz, como foi o caso de Nilde Neves, que estava com trajes de carimbó, esperando a quadrilha se apresentar para dançar junto. “Está tudo muito lindo. Eu amo carimbó, estou ansiosa para as apresentações de dança, vou dançar muito, está tudo de bom”, elogiou Nilde.

Também houve venda de comida típica para o público do festejo. O complexo disponibilizou barracas de vendas para moradores do bairro que frequentam a UsiPaz e também para os alunos de gastronomia. “Perguntamos para nossas turmas quem tinha interesse em fazer vendas e eles deram os nomes. Agora, estão vendendo o que aprenderam fazer aqui no curso de comidas típicas juninas, a dona Dorinete que fez o curso de brigadeiro de milho e hoje está aqui ganhando uma renda extra”, disse Udsom Felipe, coordenador de gastronomia da UsiPaz Antônia Corrêa.

Serviço – Os festejos juninos só começaram. Confira os próximos arraiais nas Usinas da Paz e participe, a entrada é gratuita e livre para todas as idades:

17/06 – UsiPaz Pe. Bruno Secchi (Bengui), de 9h às 12h e de 17h às 21h

Estrada do Bengui, ao lado do Parque de Retenção do Detran, bairro do Bengui, em Belém.

17/06 – UsiPaz Parauapebas, a partir das 19h.

Avenida D, Quadra 101, bairro Jardim Tropical, em Parauapebas.

21/06 – UsiPaz Guamá – a partir das 18h

Avenida Bernardo Sayão, 4783, entre Passagens São Lázaro e Rui Barbosa.

22/06 – UsiPaz Jurunas/Condor – a partir das 18h

Travessa Quintino Bocaiúva, S/N, entre São Silvestre e Bernardo Sayão (em frente à UPA do Jurunas).

23/06 – UsiPaz Terra Firme – a partir das 16h

Passagem Belo Horizonte, entre Avenida Perimetral e a Passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte.

30/06 – UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará), a partir das 17h.

Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua.

30/06 – UsiPaz Cabanagem – a partir das 16h

Avenida Damasco, 37, Cabanagem.

