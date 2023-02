UsiPaz de Parauapebas e Canaã dos Carajás promovem seus primeiros bailes de carnaval

Trazer a comunidade através da cultura e do lazer. Este também é um dos objetivos das Usinas da Paz, os complexos multifuncionais do Governo do Estado, e nada mais justo do que neste mês de carnaval elas estejam imersas em folia.

Na região Sudeste, os preparativos iniciam pela Usina da Paz de Canaã dos Carajás com oficinas de máscaras de carnaval e marchinhas para a realização do baile de carnaval. Já em Parauapebas, a festa começa com um aulão com os ritmos de carnaval, seguido também do seu primeiro baile de carnaval contando com a presença da Escola de Samba Unidos do Tropical.

Segundo a supervisora de cultura da UsiPaz Parauapebas, Suelen Chagas, o que se quer é reunir a comunidade do entorno dentro do complexo, como forma de valorizar os próprios moradores do bairro. “Este é o primeiro baile de carnaval da UsiPaz, por isso, o esforço em trazer a escola de samba que é do bairro e mais um Dj para que seja o mais integrado possível”, disse.

Em Canaã dos Carajás, a programação começa com uma oficina de máscaras para os alunos da Escola Municipal Carmelo Mendes, fechando com o baile de carnaval no dia 25 de fevereiro, quando haverá banda de fanfarra dos músicos da Orquestra da Usina da Paz e bloco Rabo da Arara Azul.

O coordenador da UsiPaz Canaã dos Carajás, Bruno de Carvalho, explica que a Usina “visa sempre integrar os agentes do município, sejam as Secretarias e Fundações Estaduais ou Municipais e as Organizações da Sociedade Civil, pois entendemos que este espaço é de construção popular, por isso, esta grande manifestação popular (carnaval) não poderia passar em branco em nossa programação. Conseguimos unir poder público, comunidades e artistas para fazer essa grande festa”, informou.

Programação

Além dos bailes, as UsiPaz Canaã dos Carajás e Parauapebas também vão oferecer oficinas voltadas para o carnaval e que já estão com as inscrições abertas. Veja abaixo a programação completa:

UsiPaz Canaã dos Carajás:

Oficina de máscaras de carnaval: de 13 a 16, de 8h às 12h

Oficina de marchinhas de carnaval: dias 23 e 24, de 8h às 12h

Baile de Carnaval com Bloco Rabo da Arara Azul e Banda de Fanfarra dos músicos da Orquestra da Usina da Paz: dia 25, a partir das 14h

UsiPaz Parauapebas:

Aulão de ritmos carnavalescos: dia 15, às 9h

Baile de Carnaval com Escola de Samba Unidos do Tropical, idosos do Centro de Referência a Assistência Social, banda e Dj: dia 16, de 9h às 12h

Para se inscrever basta se dirigir a uma das Usinas localizadas no bairro do Tropical (Parauapebas) e na Avenida D, ao lado da Nova Câmara dos Vereadores (Canaã dos Carajás).

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará