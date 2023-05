UsiPaz do Bengui completa um ano com mais de 130 mil beneficiamentos

Há um ano, a UsiPaz Pe. Bruno Sechi, localizada no bairro Bengui, em Belém, iniciava suas atividades com o objetivo de promover a paz e a cidadania. As Usinas da Paz fazem parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), gerenciado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), visando promover ações intersetoriais entre secretarias e órgãos parceiros, com atividades que vão desde emissão de documentos até cursos profissionalizantes, incentivando o empreendedorismo e oferecendo opções de cultura, esporte, lazer e assistência à saúde.

De acordo com dados levantados pela SEAC, somente neste primeiro ano de funcionamento, a UsiPaz Pe. Bruno Sechi já realizou 137.820 beneficiamentos. “A chegada da Usina da Paz transformou a realidade do bairro do Bengui, oferecendo mais cidadania, oportunidades e opções de lazer para a população. Isso resultou em moradores e moradoras que voltaram a trabalhar, se dedicam a ações educativas e desfrutam de atividades que antes não estavam disponíveis. Continuaremos trabalhando para que a Usina da Paz impacte ainda mais vidas na região”, afirmou Igor Normando, Secretário da SEAC.

Samia Santos, que faz o curso de Corte e Costura no complexo, é uma das moradoras que tiveram sua vida transformada pelos projetos da UsiPaz. Ela conta que antes de conhecer a usina, não tinha perspectiva de crescimento pessoal e profissional. “Eu tinha uma vida apagada, sem brilho e sem motivação, a Usina foi uma luz no final do túnel e uma nova chance de sonhar. O que estou adquirindo aqui ladrão nenhum me tira, que é o conhecimento”, ressalta a costureira.

Os jovens Glauber Costa e Wesley Lobo se tornaram amigos durante o Curso de Gastronomia no complexo do Bengui, onde descobriram a paixão pela culinária e compartilharam desafios e descobertas. Eles agora são amigos inseparáveis, unidos pelo companheirismo e a experiência de vida proporcionada pelo programa. “Aqui é transformador, tira os jovens da rua e dá oportunidade. Eu ficava muito em casa, isolado, e aqui fiz amizades, conheci muita gente. Hoje eu e Wesley somos grandes amigos”, afirmou Glauber.

Já Wesley Lobo decidiu procurar a UsiPaz Bengui para fazer o curso de gastronomia após ter tido um problema de coração. Ele entendeu que precisava mudar seus hábitos alimentares e se interessou pela culinária como uma forma de melhorar sua saúde. Durante o curso, além de aprender a cozinhar pratos saudáveis e saborosos, ele conheceu Glauber Costa e os dois se tornaram amigos inseparáveis, descobrindo em conjunto a paixão pela culinária e o valor da amizade verdadeira.

Segundo a coordenadora geral da UsiPaz do Bengui, Juliana Chaves, os resultados alcançados ao longo desse primeiro ano de funcionamento motivam a equipe a continuar trabalhando com afinco para transformar a realidade de mais pessoas na região. “Somos procurados diariamente pela população, tanto para atividades que ofertamos, quanto para sediar eventos organizados por eles. Essa parceria é muito gratificante para nós. Sabermos que estamos mudando a vida das pessoas, promovendo a cidadania e garantindo oportunidades”, disse a gestora.

Com um olhar voltado para o desenvolvimento social do Bengui, a UsiPaz tem sido um exemplo de como iniciativas que visam o bem coletivo podem impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. A líder comunitária do bairro, Estela Fontes, conta que notou grandes melhorias na comunidade. “É uma unidade de referência em todos os sentidos. Em especial a saúde da gente, já que é difícil conseguir consultas nas unidades básicas de saúde. E hoje, através do espaço, conseguimos nos consultar, vacinar e ter informação sobre nossa saúde”, relembra.

A representante local também ressaltou a questão da segurança, já que antes da Usina da Paz, os moradores não tinham onde passear ou se divertir. “Hoje conseguimos ver famílias passeando com segurança, sem medo de violência ou assalto. Além de tirar as pessoas do ócio, já que jovens e pais de família conseguem ter renda através dos cursos profissionalizantes oferecidos na Usina”, disse Estela.

Serviço – Hoje (04), das 8h às 21h, a UsiPaz Pe. Bruno Sechi, localizada na Estrada do Bengui, bairro do Bengui, ao lado do Parque de Retenção do Detran, em Belém, fará um evento especial de aniversário com uma programação diversa e abrangente. Além de atividades lúdicas, esportivas e culturais para todas as idades, haverá serviços de saúde, jurídicos e emissão de documentos. A programação ainda terá uma homenagem especial ao Dia do Star Wars, com exibição do filme, quiz e jogos de RPG para os fãs da saga. O evento será livre para toda a família e gratuito.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará