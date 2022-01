UsiPaz do Icuí conclui curso de artesanato em juta oferecido a moradoras do bairro

“Eu pude aprender a trabalhar com bolsas em juta, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Por isso, eu estou muito feliz e satisfeita com essa oportunidade dada pelo governo do Estado. Foi um aprendizado único”. Foi assim que a dona de casa Edna Costa, moradora do bairro do Icuí, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, descreveu sua participação no curso “Artesanatos e Artefatos em Juta – Kit Bolsa, Sacola e Acessórios”, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) na Usina da Paz do Icuí, no âmbito do Programa Territórios pela Paz (TerPaz). Realizado no período de 25 a 28 de janeiro, o curso levou o aprendizado em técnicas de artesanato aos moradores do bairro, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo a partir da utilização da juta (fibra têxtil vegetal) para a produção de itens que poderão colaborar com a renda familiar, estimulando a economia criativa, a geração de renda e a melhoria da condição social de pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa contou com a parceria da Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), empresa que atua de forma conjunta com o a gestão estadual, por meio da Sedeme, em ações na área da bioeconomia voltadas ao empreendedorismo sustentável.

Inclusão – O coordenador do TerPaz na Sedeme, Márcio Alfredo, explicou que a oferta de cursos, como o de artesanato e artefatos em juta, é uma forma de o governo do Estado promover a inclusão social, por meio de ações coordenadas por secretarias e órgãos da administração estadual direta e indireta. “O nosso objetivo com a realização de cursos como esse é reforçar a presença do Estado nas comunidades mapeadas estrategicamente e favorecer pessoas em vulnerabilidade social, levando conhecimento, orientação e incentivo para que possam empreender e auferir mais renda, melhorando sua condição familiar. Para que isso aconteça, parcerias como a da CTC são fundamentais, como podemos ver neste curso que acabamos de concluir com muito sucesso”, reiterou.

Rita Queiroga, supervisora de Produção da CTC, destacou que o envolvimento da empresa com o programa se deu a partir da identificação de objetivos comuns com o Estado, de levar conhecimento e contribuir com a agregação de valor humano, econômico e social para as comunidades. “Esse envolvimento começou para que nós pudéssemos somar a esse trabalho da Usina da Paz, que é uma iniciativa muito bonita, muito interessante, que agrega valor humano, valor econômico e social, como foco nas pessoas, nos cidadãos dos bairros, como o do Icuí. Consideramos este um projeto relevante e envolvente, o primeiro com esse perfil e amplitude do qual a Companhia participa. Estamos muito satisfeitos com mais um resultado positivo dessa nossa parceria com o governo, por meio da Sedeme”, afirmou a supervisora.

DivulgaçãoAprendizado – Frequentadora assídua dos cursos realizados na UsiPaz Icuí, a dona de casa Edna Costa disse que adquiriu conhecimentos muito valiosos nos últimos quatro dias, e informou que vai começar a produzir as bolsas para vender, pois já recebeu encomendas. “Estou muito feliz. Quando eu soube do curso, as 06 h eu já estava lá na fila. Fui uma das primeiras a fazer a inscrição. Agora eu vou colocar em prática, começando pelo que a gente produziu lá na Usina, que eu já estou começando a colocar nas redes sociais para vender, e depois com as encomendas, que inclusive eu já tenho algumas”, adiantou.

Ela acrescentou que “todos os cursos da Usina que posso fazer, eu faço, porque pra mim a melhor coisa que aconteceu no nosso bairro foi a Usina do TerPaz no Icuí, que é próxima da minha casa. Já participei do curso de corte e costura, e agora desse de artesanato em juta. Assim que tiver de novo, eu vou fazer, porque eu quero me aperfeiçoar mais. Estou muito feliz mesmo, e muito agradecida ao governo do Estado, às empresas que estão em parceria com esse projeto, que veio para ajudar a nossa comunidade. Quero que o projeto continue por muitos e muitos anos, para que eu possa continuar sendo beneficiada por esse programa maravilhoso que é o TerPaz no Icuí”.

Por Igor Nascimento (SEDEME)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação