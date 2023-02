UsiPaz Guamá promove ação de saúde para pessoas com deficiência (PcD)

O projeto TerSaúde, da Secretaria de Saúde Pública (Sespa), realizou uma ação, na tarde desta sexta-feira (10), para os moradores que frequentam a Usina da Paz Guamá, em Belém. O objetivo é fazer cadastro de pessoas que possuem alguma deformidade para iniciar o tratamento.

O pedreiro José Alex Santos, 41 anos, mora no Guamá, ficou sabendo da iniciativa e aproveitou para se inscrever. “Há três anos, eu sofri um acidente do trabalho, tive um traumatismo craniano e fiquei paralisado dos membros superiores e inferiores. Ai estou aqui, procurando ajuda através do governo. Apareceu essa oportunidade aqui e eu vim aqui, para tentar iniciar o tratamento e poder, se Deus quiser voltar a andar”, informou José.

Já o mototaxista Wanderson Moraes, de 39 anos, veio cadastrar a filha, Lohana Vitória, de 10 anos. “A gente ficou sabendo dessa ação e eu estou querendo um tratamento para a perna dela, que está arqueando, então eu vim aqui pra saber para saber se tem algum modo de tratamento, para essa questão. Eu achei uma boa oportunidade. Já cheguei a fazer um tratamento, em outro lugar, só que demorava muito então, acabamos desistindo. Então ter essa ação, aqui no bairro, foi uma benção. Espero que dê tudo certo”, comentou.

A ação é voltada para quem possui Halux Valgo, que é uma deformação progressiva do pé, na qual a base do dedo grande (primeiro metatarso) é desviada para o exterior, enquanto que a ponta é desviada em direção aos outros dedos do pé; a joanete, que é uma saliência óssea que cresce na articulação na base do dedão do pé; artrose avançada dos joelhos, que é uma doença resultante dos desgastes das cartilagens que recobrem os ossos dessas articulações.

“Queremos atender essa população que tem dificuldade de acesso em consulta com especialidade, principalmente a ortopedia, que tem várias sub especialidades e áreas muito específicas. Então a gente teve uma ideia de montar um projeto para que a gente pudesse acolher, tratar e, eventualmente, encaminhar para procedimentos cirúrgicos, esses pacientes que vivem em uma espera incessante. O paciente chega aqui, é triado pela etapa da Usina, previamente, a gente consulta, faz a primeira abordagem, identifica a dificuldade do paciente e, dependendo do caso, a gente já solicita o exame e encaminha para um ambulatório específico, com um especialista”, explicou a Dra Gisele Maradei, médica ortopedista, responsável pelo projeto.

Parceria – De acordo com a secretária-adjunta da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Alessandra Amaral, essa parceria já está sendo realizada desde o início das ações do programa Territórios pela Paz, o TerPaz. “Durante esses nossos atendimentos da Sespa, em conjunto com a Seac, desde 2019, foi identificado uma demanda imensa desses pacientes que têm necessidade de cirurgias e em uma conversa com Hospital Maradei, mostramos nossa demanda e nós conseguimos essa parceria para atender esses pacientes dos territórios do TerPaz. Apesar de já termos uma parceria anteriormente nas ações itinerantes, que já levávamos um ortopedista do Hospital Maradei, agora aumentou ainda mais a parceria”, disse.

Ainda segundo a secretária-adjunta, esta já é a segunda ação feita nas Usinas da Paz. “Já foi realizada uma no Jurunas/Condor. Dessa última ação, dos 61 pacientes, 27 já estão em andamento, para serem realizadas cirurgias. Isso deixa o nosso coração ainda mais tranquilo, porque estamos atendendo as pessoas que tanto precisam, com rapidez, agilidade e competência, com essa parceria incrível”, concluiu.

Inscrição – Os interessados devem procurar a recepção da UsiPaz e levar originais e cópias RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. A UsiPaz Guamá fica localizada na Avenida Bernardo Sayão, 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa. Próximo ao primeiro portão da UFPA. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h e aos domingos, de 8h às 18h, de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.

Fonte: Agência Pará/Foto: João Fernando/NUCON SEAC