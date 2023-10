UsiPaz Jurunas/Condor comemora 1º aniversário com semana de atividades

A Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém, completa um ano de funcionamento no próximo sábado (21). Para celebrar a data, uma semana de atividades e ações especiais está sendo realizada, começando nesta segunda-feira (16). As atividades contribuem para transformações positivas e de impacto nas vidas dos moradores dos bairros contemplados por esse grande complexo multifuncional do governo do Estado.

A Usina da Paz oferecerá mais de 20 atividades gratuitas para pessoas de todas as idades e interesses. As atividades incluem cursos, oficinas, sessões de cinema, atividades esportivas e apresentações culturais, todas realizadas pela própria comunidade.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

Veja a programação completa abaixo:

16/10 E 17/10/2023

MINICURSO DE MANUSEIO DE SMARTPHONE PARA ADULTOS E IDOSOS

DATA: 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9H

FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DOS 30 ANOS

VAGAS: 15

INSCRIÇÕES: NA BIBLIOTECA, A PARTIR DE 11/10/2023

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará