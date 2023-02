UsiPaz Jurunas/Condor dá início a programação especial do Carnaval

Foi dada a largada para a programação especial de Carnaval das Usinas da Paz, na tarde desta terça-feira (07), na UsiPaz Jurunas/Condor, em Belém, com a oficina de Confecção de Máscara, promovida pela Fundação Cultural do Pará (FCP), e se estenderá até a sexta-feira (10), quando será o encerramento da ação de carnaval no complexo.

No Carnainclusão, como foi nomeada a ação carnavalesca do complexo localizado na divisa entre os bairros Jurunas e Condor, além da oficina de confecção de máscaras, haverá atividades com marchinhas de carnaval, baú literário e yoga para crianças que será ministrada pela estudante de psicologia da FIBRA, Roberta Bordallo, durante esta semana.

A pedagoga da FCP, Rosenilde Santos, responsável pela organização do evento, explicou que o objetivo da oficina é trazer as crianças do bairro, que frequentam a biblioteca, para conhecer e aprender um pouco mais sobre as manifestações carnavalescas que influenciam na cultura local, além de incluir crianças especiais.

“Atualmente, já temos um projeto de inclusão aqui na Usina, onde temos cerca de 60 crianças participantes, junto com seus familiares. Então, o carnaval é para isso: todos juntos e se divertindo. A confecção de máscaras é um modo que eles possam aprender e ao mesmo tempo pintar e produzir seus adereços”, acrescentou Rosenilde.

O coordenador geral da UsiPaz Jurunas/Condor, Lucas Carneiro Maia, explicou a importância do evento para a comunidade. “As atividades são voltadas para a garotada que frequenta a usina, e com o CarnaInclusão, como diz o próprio nome, faz com que todas as crianças tenham a oportunidade de fazer as atividades lúdicas do carnaval, como criar as próprias máscaras e pintar”, disse Lucas.

A estudante de 9 anos, Isis Barreto, que está participando da oficina de confecção de máscaras, sempre adorou o carnaval, mas na UsiPaz ela se sente incluída. “Sempre acompanhei minha mãe no carnaval, mas eu não entrava, ficava de longe vendo, porque eu não podia entrar”, explicou Isis.

Além disso, Isis aprendeu bastante e está adorando a programação voltada para o carnaval. “Está sendo muito legal, estou podendo brincar, desenhar, ter amizades. Vou para o baile usando a máscara que eu estou fazendo”, contou a estudante.

Quem também está animada com a programação é a mãe do Daniel Eduardo, a Leidiane Amaral, que trouxe o filho com o objetivo de aprender e se divertir ao mesmo tempo. “Toda tarde costumo trazer o Daniel. Para mim, é muito importante que ele participe das atividades daqui da biblioteca. Temos um trato: primeiro ele lê ou faz alguma atividade, depois ele pode ir brincar”, explicou Leidiane.

Confira a programação especial de carnaval das Usinas da Paz de Belém, Ananindeua e Marituba:

Dia 08/02 – UsiPaz Padre Bruno Sechi (Benguí) – 08h

Dia 09/02 – UsiPaz Jurunas/Condor – 08h

Dia 10/02 – UsiPaz Cabanagem – 08h

Dia 13/02 – UsiPaz Guamá – 08h

Dia 14/02 – UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará) – 08h

Dia 15/02 – UsiPaz Terra Firme – 08h

Dia 16/02 – UsiPaz Antônia Corrêa (Nova União – Marituba) – 08h

Texto: Aline Seabra (Nucom/Seac)

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará