UsiPaz Jurunas/Condor proporciona diversão e aprendizado para a criançada

Na manhã desta segunda-feira (03) ensolarada, iniciou a tão esperada colônia de férias na UsiPaz Jurunas/Condor, em Belém. A programação, repleta de atividades, é uma iniciativa da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e desenvolvimento para crianças durante o período de recesso escolar.

Com uma variedade de atividades, as crianças puderam desfrutar de momentos de diversão, esportes e aprendizado. Logo pela manhã, as atividades começaram com uma animada queimada e bandeirinha, seguidas por jogos como cabo de guerra, pula corda e mini campeonato. A diversão também continuou com o circuito kids, atividade com obstáculos que proporcionam desafio e socialização com brincadeiras lúdicas.

De acordo com Cristiane Vieira, coordenadora de Eesporte da UsiPaz Jurunas/Condor, a colônia de férias desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. “Através das atividades esportivas, elas podem explorar e descobrir novas formas de se movimentar, exercitar o corpo e adquirir hábitos saudáveis, e proporcionam o contato com a música e a expressão criativa, estimulando o desenvolvimento do imaginário e da criatividade dos participantes”, destaca Cristiane.

Para as crianças, a experiência foi muito positiva. Daniel Eduardo, de 9 anos, afirmou que está adorando as brincadeiras, especialmente o futebol. Já Alice Assis Lima, também de 9 anos, ressaltou a importância de sair das telas e se divertir com atividades ao ar livre: “É muito legal, faz a gente parar de ficar nas telas. Além disso, aqui tem músicas legais para gente ficar se divertindo. As pessoas também são cuidadosas com a gente. A atividade que estou mais ansiosa é a piscina”, comentou Alice.

Além do entretenimento proporcionado, a colônia de férias também tem um impacto significativo para as famílias dos participantes. Francimara Garcia, mãe de Christopher, de 7 anos, destacou a importância do projeto. “Gostei porque é um projeto que eu não teria condições de pagar. Acho bem legal, porque a gente não tem muita atividade para fazer em casa, pois tudo requer recursos. E aqui ele vai passar uma semana se divertindo e vi que a segurança é bacana, gostei. Ajuda muito porque ele está interagindo. Então, se ele tá bem, eu tô bem”, disse Francimara.

O secretário de Cidadania, Igor Normando, acredita que iniciativas como essa da Seac, nas Usinas da Paz, é mais do que uma simples diversão para as crianças. “As colônias de férias são essenciais para promover inclusão social e garantir direitos. Levando entretenimento e lazer para regiões menos privilegiadas. Estamos quebrando barreiras e promovendo igualdade de oportunidades. Investir nessas comunidades é investir na transformação social e construir um futuro mais justo para nossas crianças”, afirmou o titular da Seac.

Serviço – A colônia de férias da UsiPaz Jurunas/Condor continua até a próxima semana, proporcionando momentos de alegria e aprendizado para mais crianças dos bairros. Confira a programação nas outras Usinas da Paz:

UsiPaz Cabanagem:

10 a 21/07, das 08h às 18h

– Campeonato de dama

– Basquete

– Jogos de tabuleiro

– Campeonato de Xadrez

– Jogos de computador

– Cineminha

– Contação de histórias

– Torneio de jogos

– Atividades aquáticas

– Torneio de boxe

– Mini chefe

– Visita ao museu Emílio Goeldi

– Futsal

– Oficinas

– Vôlei

– Jogos tradicionais

UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará):

04 a 07/07, das 09h às 12h

– Brincadeiras recreativas

– Piscina

– Cinema

– Games

– Jogos de tabuleiros

UsiPaz Pe. Bruno Sechi (Bengui):

04 a 14/07, das 08h às 11h e das 16h às 19h

– Oficina de esportes

– Filmes

– Atividades de recreação

– Atividades da Biblioteca

– Videogames

– Jogos em geral

UsiPaz Jurunas/Condor:

03 a 11/07, das 08h às 19h

– Queimada

– Bandeirinha

– Cabo de guerra

– Pula corda

– Cinema

– Oficina de slime

– Projeto Espaços Abertos

– Circuito kids

– Jogos de salão

– Jogos de tabuleiro

– Mini campeonato

– Futsal

– Jogos aquático

UsiPaz Terra Firme:

10 a 14/07, das 09h às 12h

– Projeto Espaços Abertos

– Palestra bucal

– Atividades com professores

– Atividades na piscina

– Atividades na biblioteca

– Rapel

– Gastronomia

UsiPaz Guamá:

10 a 14/07, das 08h às 11h30

– Recreação na piscina

– Hidrovôlei

– Ponte que cai

– Recreação no ginásio

– Futebol

– Vôlei

– Corrida

– Atividades artísticas

– Atividades culturais

UsiPaz Antônia Corrêa (Marituba):

03 a 07/07, das 09h às 12h

– Apresentação de Ballet

– Concurso de TikTok

– Cinema Especial

– Circuito na piscina

– Circuito na quadra

– Oficina de confecção e torneio de pipas

– Cinema com o filme ganhador da votação

UsiPaz Canaã dos Carajás:

04 a 14/07, das 08h às 18h

– Oficina de Gastronomia

– Oficina de Pipa

– Contação de História

– Cinema

– Gincanas e Atividades de Lazer/Esporte

– Tecnologia Kids

UsiPaz Parauapebas:

04 a 27/07, das 08h às 17h

– Exibição de Filmes

– Oficina de Marcadores de Livros

– Oficina de Montagem de Cosplay

– Oficina de Xadrez

– Oficina de Slime

– Oficina de Desenho e Pintura de anime

– Clube do Livro

Fonte: Agência Pará/Foto: Felipe Lemos/NUCOM SEAC