UsiPaz Jurunas/Condor recebe Expo Favela Innovation, evento que busca dar visibilidade a empreendedores da periferia

A Expo Favela Innovation, um dos mais importantes eventos de empreendedorismo para moradores da periferia, será realizada em Belém no final de setembro. A Usina da Paz Jurunas/Condor será a sede da primeira edição no Pará. A expectativa é que 20 mil pessoas participem nos dois dias de programação, que contará com palestras, shows, mentorias e uma feira criativa.

A Expo Favela, realizada pela Favela Holding e pela Central Única das Favelas (Cufa), conta com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). O evento foi lançado na segunda-feira (4), na sede da Associação Comercial do Pará (ACP).

A Expo Favela Innovation, uma feira de negócios que busca dar visibilidade a empreendedores das periferias, inclui oficinas, workshops, ações culturais e painéis, além da participação de personalidades e artistas paraenses e nacionais.

Oportunidade – As inscrições para participar da feira de negócios da Expo Favela estão abertas até o próximo dia 10 de setembro (domingo). Podem se inscrever empreendedores com iniciativas criadas e desenvolvidas nas áreas periféricas do Estado, pelo site do evento (www.expofavela.com.br/empreendedor/).

Foto: Raoni Figueiredo / Ag.Pará