UsiPaz organiza ações solidárias e programação de Natal

As Usinas da Paz do estado que estão em funcionamento, estão preparando uma programação especial com apresentações artísticas e culturais ao público em geral e ações voltadas às crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Uma das ideias bem legais, que UsiPaz Jurunas/Condor adotou foi as cartinhas escritas por crianças do bairro. As cartas começaram a ser escritas desde o mês passado, para as crianças que pretendem ainda fazer sua cartinha, tem até o dia 16 de dezembro para deixar na recepção do prédio da Usina. “A intenção é que as pessoas que frequentam a Usina da Paz, ou quem possa ajudar, adotem os sonhos dessas crianças que nunca tiveram oportunidade de ser presenteadas no Natal”, explicou o coordenador geral da UsiPaz Jurunas/Condor, Lucas Maia.

Interessados em adotar uma cartinha, precisa comparecer presencialmente na unidade ou solicitar via WhatsApp (91) 98509-4294. Os presentes serão recolhidos na semana do dia 19 a 23, deste mês e entregues às crianças conforme a chegada dos presentes.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

A UsiPaz Bengui terá uma programação especial. Na próxima sexta-feira (16) será realizada a Caravana da Coca-Cola e apresentações musicais natalinas. E no dia 22 de dezembro, a UsiPaz Bengui fará uma doação de brinquedos, além de uma programação com brincadeiras e atividades, a partir das 9h. Até o dia 21 de dezembro, o local estará recebendo doações de brinquedos, cestas básicas e roupas.

A UsiPaz Parauapebas, fará uma apresentação de Natal com a Orquestra Sinfônica do Estado na quinta-feira (15), às 19h. A unidade também fará uma Cantada de Natal, momento de celebração reunindo corais e ecoando o nascimento de Jesus, e a peça teatral “Estrela de Natal” que será interpretada pelos alunos de teatro da Usina, na próxima sexta-feira (16) às 17h. a programação encerra no sábado (17), com entrega de cestas básicas para familiares em vulnerabilidade e brinquedos para as crianças, em parceria com voluntario da empresa Vale.

As UsiPaz restantes também farão atividades de Natal, que serão divulgadas, nos próximos dias nas redes sociais das Usinas da Paz.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

Foto Destaque: Divulgação