UsiPaz Parauapebas realizou mais 7 mil atendimentos em um mês de serviços

Em funcionamento na cidade do minério há 31 dias, a UsiPaz Parauapebas, localizada no bairro Jardim Tropical do município, no sudeste do estado, já realizou 7.438 beneficiamentos aos moradores.

“Nossa Parauapebas tava precisando bastante, principalmente esse bairro que é muito carente. Já fiz consulta médica, já passei as meninas pelo dentista, matriculei meu menino no inglês, e agora na natação também. Tá ótimo aqui e espero que continue desenvolvendo cada vez mais, melhorar mais”, conta a dona de casa Josilene Almeida, residente do bairro Ipiranga.

O complexo comunitário foi entregue no dia 18 de maio possibilitando a população usufruir de mais de 60 serviços gratuitos, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizante; além de eventos e encontros da comunidade.

Em pouco tempo o complexo multifuncional tem disposto a população realizar sonhos antigos. “Tô achando ótimo, inclusive já tô fazendo minha inscrição pro vôlei. Sempre quis fazer, mas não tinha um lugar físico pra gente fazer. Vai dar certo”, expressa Leonardo de Almeida, morador do bairro onde o complexo está instalado.

Estudante de 14 anos, Ester Rodrigues cursa atualmente o último ano do ensino fundamental e avalia como inédita a obra no estado. Ela acredita que vai ajudar muito no desenvolvimento escolar da juventude. “E eu acho que é muito bom ter isso tão perto da gente porque normalmente a gente não via essas grandes estruturas sendo feitas aqui no Pará. Mas é muito bom ver que agora a gente pode ter oportunidade pra ter um futuro melhor. Não vejo apenas cursos aqui, mas também muito aprendizado.”

A Usina da Paz é mais um resultado do programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), que se destaca como um modelo de política pública articulado e inovador no Brasil, buscando a paz por meio da transformação social, tendo como diferenciais as ações integradas de secretarias estaduais e órgãos parceiros.

“Estamos conseguindo cumprir a missão do nosso trabalho a cada Usina da Paz entregue. Devolver a segurança e autoestima às comunidades do estado é nosso maior objetivo, para isso nós oferecemos, em Parauapebas, mais de sessenta serviços gratuitos, pensando exatamente no que a população necessita. É tudo pensado de maneira estratégica para que a população se sinta capaz, apoiada e incentivada a crescer, a assumir o próprio protagonismo”, pontua o titular da Seac, Ricardo Balestreri.

Serviço: A Usina da Paz Parauapebas funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h. Para inscrições em cursos e oficinas e agendamento de atendimento médico é necessário ir até à recepção do espaço, com originais e cópias dos principais documentos como RG, CPF, Certidão de Nascimento e comprovante de residência e verificar as atividades disponíveis.

Por Raiana Coelho (SEAC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos