UsiPaz realiza ações de conscientização sobre suicídio

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) promoveu, na manhã desta sexta-feira (15), na UsiPaz Cabanagem, em Belém, uma programação especial em alusão ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

A programação contou com uma palestra da Universidade da Amazônia (Unama) sobre saúde mental, com foco no bem-estar emocional e em estratégias para lidar com o estresse do dia a dia.

Na ocasião também houve aulão de dança funcional, apresentação do Grupo de Danças Folclóricas da Cabanagem e logo após, a apresentação da cantora paraense Mell Pinheiro, conhecida como a rainha do brega romântico, que agitou o público.

Serviço – A programação de Setembro Amarelo segue até o dia 27 de setembro, em todas as UsiPaz. Confira:

UsiPaz Canaã dos Carajás

Data: 16 de setembro (sexta-feira)

Horário: A partir das 9h



UsiPaz Parauapebas

Data: 18 e 22 de setembro (segunda e sexta-feira)

Horário: Das 8h às 12h e das 14h às 17h



UsiPaz Terra Firme

Datas: 18, 19 e 25 de setembro (sábados)

Horário: A partir das 8h30



UsiPaz Pe. Bruno Sechi (Bengui)

Datas: 21 e 27 de setembro (terça a segunda-feira)

Horário: A partir das 8h



UsiPaz Antônia Corrêa (Marituba)

Datas: 22, 28 e 29 de setembro (quinta, quarta e quinta-feira)

Horário: A partir das 10h



UsiPaz Guamá

Data: 25 de setembro (sábado)

Horário: Das 9h às 19h

Foto: Matheus Maciel / Nucom Seac