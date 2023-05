UsiPaz realiza Campeonato Paraense de Karatê, em Marituba

A manhã deste sábado (27) reuniu atletas na segunda etapa do XI Campeonato Paraense de Karatê Esportivo, realizada no espaço da UsiPaz Antônia Corrêa, localizada no bairro de Nova União, em Marituba, por meio de uma parceria entre a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC) e Federação Esportiva e Educacional Paraense de Karatê.

A competição ocorreu no espaço da quadra poliesportiva e no dojô do complexo, onde todos os seus participantes concorreram de categorias divididas por faixa etária, com a presença de 250 atletas de 25 clubes, de karatê, diferentes, vindos de 11 municípios de todo o estado do Pará. Além da competição, foram ofertados estandes de produtos relacionados ao esporte, além de espaços para interação, diversão e alimentação.

O presidente da Federação Esportiva e Educacional Paraense de Karatê, Pietro Viana, falou sobre como surgiu a ideia de promover o evento na UsiPaz de Marituba. “Um dos motivos de ter escolhido Marituba para sediar esta edição do Campeonato Paraense é fazer com que o karatê não seja visto apenas na capital do estado, mas sim, em todos os municípios, já que o esporte é um dos maiores meios de inclusão social. Agradecemos o Governo do Estado por estar nos apoiando para realizar esse evento aqui”, declarou Viana.

Para incentivar as habilidades dos jovens e adultos na disputa, os primeiros colocados receberam medalhas de ouro, prata e bronze, e a escola com o maior número de vencedores, leva um troféu. Emylle Karoline, de 13 anos, foi uma das ganhadoras do pódio. “O evento foi ótimo. É uma experiência perfeita vir até aqui; ganhei duas medalhas de ouro. Pratico karatê desde os meus 7 anos e pretendo continuar treinando bastante”, relatou Emylle.

Cássio Miranda, assistente administrativo responsável pelo esporte no complexo, pontuou a importância de abrir as portas da UsiPaz para a Federação. “É uma felicidade muito grande receber esse evento aqui, pois dessa forma nós estreitamos laços com os atletas, e como muitos deles são de Marituba, há esse fortalecimento da cena local e assim, quem sabe, no futuro, sair um grande campeão daqui”, afirmou Miranda.

Serviço – As Usinas da Paz oferecem diversas modalidades de esporte, como judô, futebol, natação, vôlei, entre outros. Além de serviços de saúde, documentação e capacitação profissional.

Texto: Lucas Sousa, sob supervisão de Aline Seabra (Nucom/Seac)

Fonte: Agência Pará/Foto: Lucas Sousa/Nucom Seac