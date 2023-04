UsiPaz Terra Firme promove palestra sobre bullying para crianças da comunidade

Cerca de 120 pessoas participaram de uma palestra sobre bullying no auditório da Usina da Paz Terra Firme, na segunda-feira (17). A ação faz parte do calendários de atividades estratégicas das UsiPaz para melhorar a conscientização da comunidade sobre o fenômeno da violência e para a importância do respeito ao outro.

Ministrada pela assistente social, Carmem Alfaya, da Polícia Civil, a palestra foi direcionada para as crianças que já participam das atividades realizadas na UsiPaz, assim como daquelas das escolas das proximidades. Realizada de forma didática e lúdica, a conversa abordou o que de fato é o bullying e os efeitos que ele pode causar a quem o sofre, assim como a família. O respeito às diferenças foi bastante pautado.

A assistente social, Carmem Alfaya, da Polícia Civil, salientou que “é preciso conhecer o que é e como combater e prevenir, para que haja respeito entre todos e todas, começando pela família, se estendendo à escola e aos espaços sociais de convivência como a Usina”, disse.

Carmem ressalta ainda que o fundamental para se chegar na compreensão de questões tão sensíveis como o bullying são o conhecimento, a prevenção e o respeito. “Pretendemos estender as palestras aos pais, mães, avós, responsáveis pelas crianças/ adolescentes que frequentam a usina, bem como aos colaboradores (as) da usina para que juntos e juntas possamos prevenir, intervir e banir toda forma de preconceito e discriminação, que são características da violência”, finalizou.

Segundo a assistente social, palestras como essa devem se repetir uma vez ao mês na Usina da Paz Terra Firme, alcançando as crianças e adolescentes participantes das aulas de reforço do 5º ao 9º ano, assim como os inscritos nas diversas modalidades de esportes oferecidos no complexo.

A próxima conversa está prevista para ser realizada no final deste mês de abril.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ravery Gomes/Nucom Seac