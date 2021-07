Uso de câmeras de vigilância permite à guarda portuária da CDP apreender maconha no porto de Santarém

Policiais da Guarda Portuária da Companhia Docas do Pará (CDP) apreenderam, na noite de domingo (25), 23 pacotes de substância análoga à maconha, que vieram em um navio que saiu de Manaus com destino a Santarém, no oeste do Pará. Cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a apreensão da droga ocorreu após uma averiguação de rotina da Guarda Portuária, por meio de monitoramento das câmeras de vigilância da CDP. As imagens flagraram o momento em que uma pessoa sai da embarcação e deixa duas caixas próximas aos quiosques de vendas de passagem, na área externa do porto.

Durante o monitoramento, os guardas portuários observam a chegada de um homem acompanhado de duas mulheres que apanham a encomenda deixada pela pessoa do navio. Neste momento, o trio é abordado. Durante a vistoria, os guardas encontram 23 embalagens com maconha.

A Guarda Portuária acionou a polícia e policiais da 2ª Companhia Independente de Missões (2ª Cime) com cães farejadores também fizeram uma inspeção em toda a embarcação atrás de mais droga, sem sucesso.

Cinco pessoas foram detidas e junto com o material apreendido levadas para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para averiguações e possível indiciamento pelo crime de tráfico de drogas.

O nome do navio e das pessoas envolvidas não foram informados pela Guarda Portuária da CDP.

