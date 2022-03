Uso de máscara em locais fechados deixa de ser obrigatório no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro anunciou que, a partir desta terça-feira (8), o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 deixa de ser obrigatório, inclusive em locais fechados. O anúncio foi feito nesta segunda (7) pelo prefeito Eduardo Paes, após reunião do Comitê Científico da cidade.

Com o decreto, que deve ser publicado amanhã, estabelecimentos deixam de ser obrigados a exigirem o uso de máscaras dentro de seus ambientes. A regra também se aplica a locais fechados. Paes ainda disse que pode em breve determinar o fim do passaporte da vacina contra a Covid-19.

“Cumprindo as determinações do Comitê Científico amanhã sai decreto acabando com a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e fechados. Com um esforço para vacinar aqueles que podem tomar dose de reforço, em 3 semanas acabamos também com o passaporte”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

Uso de máscaras não é mais obrigatório

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, explicou que a queda na transmissão da doença na cidade foi crucial para a mudança na regra do uso de máscara obrigatório. “Temos a menor transmissão desde o começo da pandemia, de 0,3, e uma positividade menor que 5%, com uma redução gradativa ao longo das últimas semanas”, disse.

Apesar disso, Soranz disse que algumas pessoas ainda devem usar máscaras. “É importante enfatizar que as pessoas que possuem imunossupressão ou comorbidades graves e que não tenham se vacinado sigam usando máscara”, explicou.

A cidade ainda vai manter a testagem em massa contra a Covid-19 e o uso de máscara para pessoas com sintomas gripais. “Pessoas que estão com sintomas respiratórios também devem usar máscara para evitar transmissão. Outra ação que a secretaria vai manter é a capacidade de testagem”, completou Daniel.

Nas escolas, a decisão fica a cargo de cada instituição de ensino. Pouco mais de 54% dos moradores do Rio de Janeiro tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 até o momento.

Fonte: Olhar Digital