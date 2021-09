Uso de máscaras ao ar livre deixa de ser obrigatório em Portugal

Aumento na vacinação e estabilização nos casos da Covid-19 no país foram alguns dos motivos da decisão

A partir desta segunda-feira, 13, as máscaras de proteção individual não serão mais exigidas nas ruas de Portugal. A medida foi implementada tendo como justificativa a alta vacinação da nação contra a Covid-19 e a estabilização dos números da doença no país.

Até o momento, 80% da população está totalmente vacinada. Mesmo que o uso da proteção não seja mais exigido, as ruas de Lisboa ainda registravam pessoas as utilizando no rosto ou as segurando no pulso ou cotovelo. O país aprovou a obrigatoriedade das máscaras em outubro de 2020 e continua a sugerir o uso da proteção em locais aglomerados ou em consultórios médicos, mas não aplicará qualquer punição aos que não utilizarem os equipamentos. A obrigatoriedade continua a valer para transportes coletivos, supermercados, interior de órgãos públicos e escolas.

FONTE Jovem Pan