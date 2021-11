Usuário do Google Maps encontra “buraco negro” no meio do oceano

Um usuário do Reddit, — uma das maiores redes sociais do mundo —, postou uma foto misteriosa semelhante a um “buraco negro” no meio do oceano. O local está registrado no Google Maps e os usuários não conseguiam descobrir o que era. Para a maioria das pessoas, o Google Maps é uma ferramenta útil para ir de A a B, entretanto, para um pequeno grupo de curiosos, a ferramenta é uma fonte de mistérios.

Se você olhar bem, poderá encontrar imagens estranhas que parecem ocultar algo além da realidade. Ou podem ser apenas sinais de que o Google Maps está incomodando.

Seja qual for a verdade, o debate que ela provoca é sempre divertido e estimulante.

Isso é exatamente o que aconteceu quando um usuário do Reddit apareceu para encontrar um buraco negro no meio do oceano enquanto usava o Google Maps.

“Que p (…) é essa?”, escreveu kokoblocks no subreddit do Google Maps. “Isso não se parece em nada com uma ilha”, comentou.

As primeiras sugestões apontaram para a ilha ser uma base militar secreta.

“Parece censurado por algum motivo”, observou KorvisKhan, outro usuário do Reddit.

“Meu primeiro pensamento foi que ele está censurado”, acrescentou Jazzlike_Log_709. “Não faria sentido que uma formação natural fosse negra assim em um atol / ilha tão raso e pequeno”, arriscou outro usuário.

Segurança

O Google costuma confundir determinados locais, como bases militares ou pátios de prisões, para evitar a revelação de informações sobre sua localização e estrutura por razões de segurança.

O Google frequentemente opta por borrar localizações geográficas um tanto “sensíveis”, como bases militares e pátios de prisão, de acordo com a Live Science. O motivo é proteger as informações sobre sua localização e estrutura.

Muitas teorias em torno da mancha negra se concentraram em tentar explicar a escuridão da imagem.

“Pode ser um vulcão subterrâneo que é o que causa a escuridão, assumindo que não seja um buraco. Muito provavelmente rocha ígnea”, disse The_Professor64.

Alguns usuários aproveitaram a oportunidade para zombar da postagem, sugerindo que poderia ser a ilha do show “Lost”, da série de TV que fez um estrondoso sucesso de audiência em todo o mundo. Outro usuário concluiu que é “obviamente a entrada da Terra Oca”.

Outros estão se entregando a teorias de conspiração selvagens como a teoria da Terra Oca, que sugere que a Terra é completamente oca.

Enquanto alguns afirmam que, abaixo da crosta terrestre, existe um outro mundo semelhante ao nosso, outros sugerem que existe um sol, e existem até aqueles que acreditam que os dinossauros estão escondidos lá.

Essas pessoas podem ficar desapontadas ao descobrir que este lugar misterioso no Google Maps é na verdade a Ilha Vostok. Encontra-se a nordeste da Nova Zelândia e pertence à República de Kiribati, uma nação insular no Pacífico Central que inclui 33 atóis de coral e ilhas.

A escuridão da imagem também pode ser eliminada.

“O que você vê como preto é na verdade um verde muito escuro, é uma floresta muito densa composta de árvores Pisonia”, explicou o redditor SatisfactionAny20, atiçando o debate.

Se você esperava por evidências de outra dimensão ou se deparou com uma conspiração bizarra, no entanto, não desanime.

— Então, você acha que pode resolver esse mistério?

Fonte: Business Insider España