Usuários ateiam fogo em terreno ao consumirem drogas no Guamá

Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros

Na tarde desta terça-feira (24), um incêndio de pequenas proporções foi registrado na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com informações de populares, um grupo de usuários de drogas teria ateado fogo em um terreno utilizado para o consumo de entorpecentes e que funciona como uma pequena praça para os moradores da área. Com o início das chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e esteve no local para realizar o controle do fogo. Não há registros de vítimas.