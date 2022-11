Usuários conferem mais de 98% de aprovação ao atendimento no Complexo Hospitalar dos Caetés

O Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC), em Capanema, município do nordeste paraense, formado pelo Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), Policlínica e Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), atingiu em outubro a marca de 98,40% de satisfação entre seus usuários. Visando sempre aprimorar o atendimento, o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)/Ouvidoria realiza pesquisas diárias com o público sobre a assistência recebida. A equipe registra elogios, reclamações e sugestões, e encaminha aos setores competentes para as devidas providências.

Na avaliação das demandas de outubro foi constatado alto índice de satisfação do usuário, que por pouco não atingiu 100%. Diante do significativo resultado, a gestão do CHC entregou seus funcionários certificados de reconhecimento pelo trabalho realizado.

Entre os usuários que responderam à pesquisa está Antônia Corrêa de Souza, 52 anos, autônoma e moradora do município de Quatipuru. Ela faz sessões de fisioterapia na Policlínica, e afirmou estar satisfeita com o tratamento. “Estou tratando meu joelho, braço e coluna. Fui encaminhada via Regulação. A minha mãe está fazendo hemodiálise aqui, e deu tudo certo, pois quando venho trazer ela já faço minhas sessões de fisioterapia. Estou achando ótimo o atendimento”, afirmou.

Avaliação – A analista do SAU/Ouvidoria, Géssica Marinho, disse que após a avaliação realizada todos os meses os setores que se destacam recebem o certificado de reconhecimento. “A pesquisa de satisfação com os usuários avalia a qualidade do atendimento dos vários setores que compõem o Complexo Hospitalar, desde limpeza, atendimento médico, alimentação à medicação e outros quesitos. E mediante as pesquisas é feita a tabulação para se chegar ao resultado do índice de satisfação do mês”, explicou.

O coordenador de Apoio Iago Tobias ganhou o reconhecimento com sua equipe, e disse que “receber estes certificados é um reconhecimento sobre o excelente trabalho que os setores de Recepção, Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) e Reabilitação prestaram no último mês. Conseguir 98% de satisfação do usuário, em meio a 15 mil atendimentos por mês, tem que dispor de muito empenho e esforço da equipe para alcançar esses índices. Me sinto muito grato pelo reconhecimento e dedico estes certificados à minha equipe, que todos os dias tem sido bastante eficiente em prestar o melhor atendimento.”

O Complexo Hospitalar é composto por órgãos do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Serviço: As unidades atendem usuários 100% SUS (Sistema Único de Saúde), na Avenida Barão de Capanema, nº 3191, bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3462-3051.

Texto: Ascom/Complexo Hospitalar dos Caetés

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra