Usuários da Caixa Econômica e bancos particulares reclamam do atendimento

Todo dia é a mesma coisa nas portas de agências da Caixa Econômica Federal. Desde cedo se forma uma grande fila de pessoas que buscam por atendimento a uma série de situações, tipo grandes saques, saques do FGTS, saques de seguros, troca e perda de senhas, abertura de contas, cartões bloqueados etc. A reclamação é grande e parte de todos os pontos de Belém e unidades do banco em outras cidades.



“Eu moro em Benevides e queria resolver uma situação financeira. Fui à agência da Caixa, a fila estava imensa. Procurei informações e me disseram que eu deveria aguardar na fila para poder ser atendido. Assim o fiz. Quando finalmente cheguei, me informaram que eu só poderia resolver tudo em minha agência no centro comercial de Belém, a agência Ver-o-Peso, que fica no começo da Avenida Presidente Vargas. Quando lá cheguei, outra fila”, disse Ailton Nascimento, que acabara de vender uma casa em Benevides.



Segundo o usuário, como já estava tarde em função da demora no atendimento em Benevides, só para lhe dizerem que só poderia mesmo resolver tudo em Belém, resolveu ir cedo no dia seguinte, isto é, com um dia a mais perdido. No outro dia de manhã, Ailton estava na fila da Caixa, agência Ver-o-Peso. “Foi uma fila para entrar no banco, outra para ser atendido, dizer o que eu queria fazer e receber a senha; outra fila para entrar pela porta de segurança e outra para poder finalmente ser atendido. Cheguei às 7h e saí de lá às 14h40”, explicou.



As histórias se repetem. Para quaisquer tipo de atendimento, o protocolo é o mesmo, ou seja, quem precisa de atendimento na Caixa, em Belém ou qualquer outra cidade do Pará, precisa se dispor de ao menos um dia todo até resolver o que necessita. “É muito protocolo para se resolver uma coisa simples; quem não sabe usar os aplicativos, não entende de internet, está frito, e olha que mesmo aqueles que sabem usar, muitas vezes se enrolam todo”, disse Sandra Figueiredo, que queria apenas fazer uma transferência financeira.



NOTA DA CAIXA



A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e narrou a situação, pedindo esclarecimentos. Em nota, o banco informou que “A Caixa informa que permanece realizando ações para melhorar o atendimento e evitar fila nas Agências. Nesse sentido, o banco ampliou o número de empregados e colaboradores para fortalecer sua rede de atendimento, inclusive nas unidades que concentram grandes números de pagamentos de benefícios sociais, a fim de dar celeridade ao atendimento e oferecer um serviço de qualidade a todos os cidadãos.



“A instituição atua de forma a prevenir e cuidar da saúde e segurança dos seus empregados, colaboradores e clientes, adotando todas as medidas preventivas e sanitárias estabelecidas pelas autoridades competentes, priorizando o controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19, o que limita a quantidade de clientes dentro das unidades.



“Nas Agências em Belém (PA), realiza-se a recepção qualificada dos clientes geralmente uma hora antes da abertura das unidades, para orientações sobre produtos, serviços e canais de atendimento CAIXA, bem como o atendimento aos clientes preferenciais e distribuição de senhas.



“Na região metropolitana de Belém, o horário de atendimento é das 10:00 às 16:00, e todos os clientes que chegam durante o horário de funcionamento são atendidos. Conheça todos os canais de atendimento da Caixa: https://www.caixa.gov.br/atendimento/paginas/default.aspx .

“O banco possui canais alternativos de atendimento por meio do WhatsApp Caixa (0800 104 0104), do Internet Banking Caixa e dos aplicativos Caixa Tem, Habitação Caixa, DPVAT, FGTS e Auxílio Brasil, dentre outros (www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos).



“Por telefone, os clientes dos programas sociais contam com a Central de Atendimento Caixa pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para demais regiões). O beneficiário poderá consultar a disponibilidade do seu benefício pelo novo app Auxílio Brasil ou ligando para o Atendimento CAIXA ao Cidadão, no telefone 111.”



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar