Usuários denunciam falta de ônibus em Belém

Reclamam também de queima de paradas e mau comportamento de motoristas, segundo SeMOB

A maioria dos usuários de ônibus urbanos em Belém reclama e muito do funcionamento do setor, não concorda com a proposta de reajuste do valor da tarifa de R$ 3,60 para R$ 4,87, como defendem as empresas, e denuncia falta de ônibus na área metropolitana. Esse contexto é referendado pelas principais denúncias feitas à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB). A pedido da reportagem integrada de O Liberal e Amazônia, a SeMOB informou nesta quinta-feira (23) que “de acordo com a Ouvidoria do órgão, as principais denúncias feitas por usuários ao longo do mês de agosto de 2021 foram falta de ônibus, queima de parada e o mau comportamento de motoristas”.

As denúncias devem ser formalizadas por meio do site semob.belem.pa.gov.br, na aba da Ouvidoria, informando a linha, empresa, horário e código alfa numérico (número que fica na lateral do veículo) e a situação ocorrida para que o órgão possa localizar os operadores e empresa para as providências cabíveis.

Flagra

Para a auxiliar de serviços gerais, Léia da Silva, o serviço de transporte em Belém está longe de ser o ideal para a população. “É de péssima qualidade, no horário de pico só anda cheio e tem pouco ônibus. Não é justo aumentarem o valor da passagem se não melhora nada”, afirma.

A mesma realidade é sentida pelo auxiliar administrativo Lisandro Ribeiro. Morador do bairro da Pratinha, ele conta que foram inúmeras às vezes que pegou ônibus que apresentou problemas no decorrer da viagem. “O transporte público de Belém não vale o quanto a gente paga. Muitos ônibus estão mal cuidados, é cadeira solta, é lixo acumulado. Um dia desses mesmo ônibus que eu estava deu prego e começou a fumaçar. É lamentável! E esse aumento que querem fazer é um roubo”, comenta.

Enquanto a equipe de reportagem de O Liberal e Amazônia conversava com os passageiros na parada localizada em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, foi possível flagrar o momento em que um ônibus da linha Tapanã II, administrada pela empresa Nova Marambaia, apresentou problemas e teve que interromper a viagem. Os passageiros que já estavam no veículo tiveram que descer e embarcar em ônibus da mesma linha.

“Todo dia é essa mesma história, esse ônibus apresentam problemas e nós que somos prejudicados. Esse aí parou e não saiu mais, o motorista tentou fazer pegar, mas não teve jeito, estava até fumaçando”, relata Natália Saraiva, uma das passageiras do coletivo. Quem presenciou toda a situação foi o motorista Jorge Luís. Ele já foi motorista de ônibus por 11 anos, mas acredita que o serviço caiu muito. “Antigamente era tudo diferente, os ônibus eram mais bem cuidados, os motoristas respeitavam os passageiros, hoje em dia não. É um absurdo quererem aumentar a passagem de ônibus sem oferecer um serviço descente. Isso vai servir só para encher o bolso dos empresários”, acrescenta.

Nas redes

Cenas de usuários com problemas em viagens de ônibus urbanos em Belém são comuns em Belém. Na última segunda-feira (20), como veiculado na Imprensa e redes sociais, imagens de vídeo mostraram um ônibus da empresa São José que teve danificado seu eixo traseiro, ficando com as rodas fora do lugar. Os passageiros passaram por grande susto mas não se feriram.

A SeMOB chegou a divulgar, nas redes sociais, que a empresa São José foi notificada por pane mecânica do veículo de identificação alfanumérica BG-32316, que faz a linha Canudos. “Na tarde de segunda-feira, 20, as rodas do ônibus saíram do eixo no cruzamento da Bernardo Sayão com a Osvaldo de Caldas Brito”, completou a SeMOB.

Postagens

Nas redes sociais, não faltam postagens indicando a necessidade de Belém passar a dispor de um sistema reestruturado para o transporte coletivo de passageiros no perímetro urbano. “Na real esses ônibus q rodam em Belém são praticamente sucatas desovadas de empresas do sul e sudeste. É uma vergonha uma capital ter uma frota de ônibus tão ruim”, enfatizou uma internauta no Twitter. Um outro internauta postou: “Uma humilhação”, referindo-se ao serviço prestado à população.

Nesta quinta-feira (23), por volta das 6h30, uma pessoa postou um vídeo nas redes sociais com a mensagem: “Mais um ônibus da BELÉM RIO sucata no PREGO: Tenoné / Ver-o-Peso. O ônibus mal saiu do Tenoné e já ficou no prego. E o pior, ainda querem aumentar o preço da passagem!! Um absurdo”. Uma outra postagem indica a gravidade da situação para muitos usuários de ônibus: “Aumentou a população do Tenoné e a frota não acompanhou. Tem linha que já virou até lenda”.

No dia 20 deste mês, foi postado um vídeo exibindo que havia uma goteira no teto de um ônibus da linha Benguí – Ver-o-Peso. Entre os comentários acerca dessa situação, figurou um questionando o pedido de reajuste de valor da tarifa urbana pelas empresas. “Não é só gasolina que conta na hora da elevação do valor, não, viu, senhores empresários prestadores de serviços públicos! Se orientem e ofertem um serviço de qualidade a população paraense”, foi pontuado na postagem.

Fiscalização

Na fiscalização do serviço de transporte coletivo por ônibus, a Diretoria de Transportes da SeMOB atua por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Vistoria (CFVI), cuja equipe conta com 26 agentes de transporte e seis vistoriadores.

A fiscalização abrange a verificação das condições de trafegabilidade dos veículos em operação, o cumprimento de viagens e da frota, conforme o determinado em ordens de serviço emitidas pela SeMOB; ocorrências críticas; a checagem para efeito do licenciamento anual de veículos (que segue o calendário anual do Detran PA, de acordo com o final da placa do veículo) e para mudança de categoria (que ocorrem no momento de entrada e saída de ônibus da frota do sistema). Outra fiscalização envolve a averiguação das condições físicas dos veículos que compõem a frota de ônibus das empresas operadoras, para minimizar as quebras e outras situações advindas da falta de manutenção.

Operadores

Como parte da Semana Nacional do Trânsito, a SeMOB, em conjunto com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), desenvolveu nesta quinta-feira, uma ação de educação para o trânsito voltada para operadores do sistema de transporte coletivo (motoristas e cobradores). A ação ocorreu no terminal de ônibus na Universidade Federal do Pará (UFPA). Os condutores foram orientados sobre os cuidados no trânsito, ao respeito à sinalização e à empatia. Foi reforçada a necessidade do uso de máscaras nos ônibus.

FONTE O LIBERAL