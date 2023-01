Usuários do HGT são beneficiados com a readequação do projeto de Hortoterapia 

A jardinagem como terapia, conhecida como Hortoterapia, é uma prática muito utilizada ao redor do mundo que auxilia na melhora da qualidade de vida das pessoas e, nessa semana, a Comissão de Sustentabilidade do Hospital Geral de Tailândia (HGT) promoveu, por meio de mutirões, a intensificação do processo de revitalização da horta da unidade hospitalar, proporcionando mais bem-estar com a prática da Hortoterapia que é oferecida aos usuários internados da unidade hospitalar.

Fernanda Cordeiro, fisioterapeuta, foi uma das colaboradoras do HGT que iniciou o projeto de Hortoterapia. Ela explica que o projeto pretende mudar a rotina dos usuários internados ao oferecer um atendimento personalizado, que resulta em uma melhora psíquica, sensitiva e tátil. “O projeto também promove cuidado com o meio ambiente, organizando valores, incentiva o trabalho em equipe no HGT com a Comissão de Sustentabilidade e colabora com a alimentação produzida no hospital, já que as hortaliças e legumes produzidas na horta são destinadas ao Serviço de Nutrição e Dietética (SND), equipe responsável por preparar a alimentação dos usuários e colaboradores”.

A fisioterapeuta acrescenta que o projeto auxilia no processo de recuperação dos usuários, diminuindo sua estadia nas clínicas de internação. Todos os pacientes que fazem esse tratamento são, primeiramente, avaliados pelo seu médico responsável, para posterior preparação da mobilidade, caso necessite de algum suporte, adaptação, cadeira de rodas e outros recursos e, durante todo o processo, o usuário é acompanhado por um profissional fisioterapeuta que o estimula e auxilia a desenvolver a jardinagem, exercendo atividades para melhorar sua capacidade sensitiva e tátil.

A obra é vinculada ao projeto Guardião Azul, um jogo lúdico intitulado “Corrida Ambiental”, entre as 11 unidades administradas pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), que gerencia o HGT, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital Geral de Tailândia, em parceria com a empresa multinacional Belém Bioenergia Brasil, está na etapa final da obra de modernização do espaço destinado à Hortoterapia.

Patrícia Manfredi, nutricionista e madrinha do projeto, explica que a horta deu início em 2019 e, pela reetruturação e revitalização do espaço, teve um período de pausa nas suas atividades. Ela informa que no ano passado foram retomadas as atividades com a visita dos alunos Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA), que cursam o curso técnico em agronegócio, que ajudaram com o cultivo de algumas hortaliças e, também, com a parceria da empresa Belém Bioenergia Brasil, que ajudou na ampliação e construção de uma passarela, ajudando na mobilidade dos usuários, e, com isso, foi possível dar continuidade no projeto. “A Hortoterapia ainda ajuda no pensamento consciente com o meio ambiente, recentemente foi instalado no local um minhocário e o HGT há algum tempo também realiza compostagem para reaproveitar os restos de alimentos como adubo para a horta”, finalizou Patrícia Manfredi.

Na horta são cultivados coentro, pimentão, tomate cereja, pimentinha, couve, alface e cebolinha, recentemente foi feita a primeira colheita dessa remessa.

Izamara Teixeira, 39, é mãe de um pequeno usuário que participou do projeto e aprovou, junto com a equipe da Comissão de Sustentabilidade, praticou a jardinagem. “O espaço é muito bonito, eu amo a natureza e essa prática é muito boa, traz uma leveza, uma paz de espírito. Realmente faz diferença para quem está internado”, elogiou a iniciativa.

Estrutura: O HGT mantém 51 leitos e uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos pelo HGT por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

Serviço: O Hospital Geral de Tailândia é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital fica na Avenida Florianópolis, s/n, no bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752.3121.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação