Usuários do Regional do Marajó aprovam padrão da alimentação servida na unidade

Referência na especialidade de média e alta complexidade, o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), no município de Breves, no arquipélago do Marajó, festejou o Dia Mundial da Alimentação junto aos usuários e acompanhantes. As crianças internadas na unidade, em condições de sairem dos leitos, tiveram a oportunidade de conhecer a horta livre de agrotóxicos do HRPM, na manhã de sexta-feira (15).

“É muito importante trazer as crianças aqui para conhecerem um pouco dos legumes, hortaliças e frutas que vai da horta para alimentação no dia a dia do hospital. Durante o passeio, eles tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e conhecer algumas espécies que eles desconheciam’’, disse o jardineiro, Paulo Isidoro de Souza, que ao lado da nutricionista, Jéssica Galúcio, monitou a ação.

A usuária, Izaele Amaral do Nascimento, de 35 anos, aprovou a alimentação servida na unidade hospitalar Izaele Amaral do Nascimento. Moradora de Breves, também no Marajó, ela acompanha a filha, Íngride, internada de uma apendicite.

‘’Eu gostei bastante, seu eu pudesse teria uma horta em minha casa. A alimentação aqui é muito boa, é de qualidade. A equipe do hospital está de parabéns pela iniciativa. Gostei muito de conhecer um pouco de cada espécie”, disse Izaele.

A programação de educação em saúde continuou no refeitório do hospital, onde os acompanhantes participaram de oficinas para produção de sucos e chás terapêuticos com diversos benefícios à saúde, entre eles, para o controle da ansiedade, além de degustação de suco de casca de abacaxi com couve e suchá (suco + chá) de capim santo e maracujá, ambos produzidos pela horta do hospital.

A coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Regional do Marajó, Renata Feio, ministrou a ação no refeitório junto aos acompanhantes e destacou a importância da alimentação saudável com ênfase no combate à ansiedade, por exemplo. Ela também falou sobre os benefícios de incluir ervas, vegetais e frutas em sua forma integral, como cascas, talos e sementes para que os nutrientes sejam melhores absorvidos. “Foi um momento muito agradável, pois as informações que foram repassadas pela equipe de nutrição alcançaram de forma positiva o público presente’’.

Os usuários do HRPM também receberam bolo de abóbora com milho, e os acompanhantes receberam bolo de abóbora com erva doce. De janeiro a setembro deste ano, o SND preparou e distribuiu 207.990 refeições para usuários, acompanhantes e colaboradores.

A unidade hospitalar conquistou o reconhecimento nacional Green Kitchen, por três anos consecutivos, 2018/2019/2020, pelo constante aprimoramento do padrão de qualidade na produção da alimentação saudável oferecida aos pacientes, acompanhantes e funcionários, priorizando a ambientação natural e a sustentabilidade.

SERVIÇO

O HRPM é uma unidade de saúde do governo do Estado, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade dispõe de atendimento ambulatorial de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O hospital fica na avenida Rio Branco, nº 1.266, no bairro Centro, no município de Breves. Mais informações: (91) 3783.2140 / 3783.2127.

*Texto de Lucas Brilhante (Ascom / HRPM).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação