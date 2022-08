Usuários do Spotify pagarão para tocar músicas aleatórias; entenda

O Spotify está modernizando a plataforma para suprir várias reclamações dos usuários sobre a lista de reprodução das músicas, porém, pede que os usuários paguem por essas melhorias.

A empresa anunciou, na última segunda-feira (2), que irá colocar um botão “Play” e outro botão “Shuffle” (modo aleatório) acima das listas de reprodução dos álbuns. Essas mudanças serão para descomplicar a reprodução das músicas.

A forma como o Spotify pretende usar os novos botões substituirá o botão combinado que já existe e que era inviável entre outras plataformas.

A plataforma explicou que o novo botão será apenas para assinantes Spotify Premium, contudo, existe a chance dos streamers ficarem decepcionados quando descobrirem que a nova atualização estará sendo vendida a eles como justificativa para aumentar o preço do serviço.

Em uma revisão compartilhada em 2021, nos fóruns comunitários do Spotify, os usuários perceberam que o botão era diferente entre os aplicativos da plataforma. As listas de reprodução nos celulares tinham o botão Play/Shuffle juntos, mas na área de trabalho, o botão ficava apenas como de reprodução normal. Sugeriram então que o Spotify tivesse dois botões separados, para que fosse possível escolher como transmitir as músicas.

Por mais que a mudança atual do app seja apenas sobre botões, se trata mais de mudar o jeito do usuário pensar sobre isso do que de fato sobre uma oferta a mais para o Premium. Aplicativos como: Amazon Music e Apple Music já possuem botões Play/Shuffle separados.

Fonte: Olhar Digital